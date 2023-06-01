Gaziantep’te LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye sınav seti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 50 bin öğrenciye sınav seti dağıttı.

“Eğitim dostu Gaziantep” anlayışından hareketle, Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yürüttüğü eğitim seferberliğine, geleneksel hale getirdiği sınav seti dağıtımıyla devam etti. Bu çerçeve içerisinde iki kurşun kalem, bir kalemtıraş, bir silgi ve şeker bulunan setin tanıtımı, Şahinbey ilçesindeki Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu’nda yapıldı. Öte yandan eğitim sürecine yönelik desteklerini her gün bir adım daha ileri taşıyan Büyükşehir, LGS öncesi binlerce öğrencinin sınav tecrübesini artırmak için deneme sınavı desteği de verdi.

“Kendi evladım için ne istiyorsam, bu şehrin evlatları için de aynı şeyi istiyorum”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, şunları söyledi:

“’Eğitimde önce insan’ dedik. Bu yardım çerçevesinde bakanlığımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yerel kalkınmada da valimiz, şehre gelir gelmez yeni hedefler koydu. ‘Eğitim şehri Gaziantep” de bu hedeflerden bir tanesi. Gaziantep’in çocukları çok akıllı ve başarılı. Tabi küçük bir dokunuşla bu başarı daha da artıyor. O küçük dokunuş büyük bir başarı getiriyor. Bu şehirdeki bütün çocuklarımızı kendi evladım olarak görüyorum. Kendi evladım için ne istiyorsam da bu şehrin evlatları için de aynı şeyi istiyorum. Bütçemiz ölçüsünde Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu yolculuğumuzda 2014 yıldan beri de yerel kalkınmada yeni nesil belediyecilik anlayışına göre hareket ediyoruz. Yani doğumdan ölüme çocuklarımızın, ailelerimizin yanında oluyoruz. Çocuklarımıza kreş desteği veriyoruz, okullarına başladıklarında çanta ve kırtasiye malzemeleri veriyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bize düşen desteğin karşılığını vermek için de gayret gösteriyoruz.”

“Başkan Fatma Şahin’in pek çok alanda hizmetlerine şahitlik ediyoruz”

Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise, 9 aydır Gaziantep’te olduğunu hatırlatarak, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu şehir, eğitime, gençlere ve çocuklara önem veren bir belediye başkanına sahip. Pek çok alanda başkanımızın hizmetlerine şahitlik ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden” diye konuştu.