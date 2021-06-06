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Gaziantep’te LGS heyecanı

Gaziantep’te Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı.

GAZİANTEP 06.06.2021, 10:52
Gaziantep’te LGS heyecanı

Gaziantep’te Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS sınavı Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde de başladı. Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alıyor. Sınav öncesi öğrenciler ve aileleri okulların önünde toplandı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralları uygulanarak okul bahçesine alınırken aileleri ise içeri alınmadı.

Öğrenciler içeride ter dökerken ailelerde dışarıda onlara dua etti. Veliler tüm öğrencilere başarılar dilerken, bu maratonun uzun soluklu olduğunu ifade etti.

İlk oturumu 09.30’da başlayan sınavın ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.
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