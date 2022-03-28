banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Gaziantep’te Kütüphane Haftası kutlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 58’inci Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Öğretmen Seminerleri’nde Murat Moroğlu ile ‘Bir Bavul Kitap Söyleşisi’ yapıldı.

GAZİANTEP 28.03.2022, 15:40
Gaziantep’te Kütüphane Haftası kutlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 58’inci Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Öğretmen Seminerleri’nde Murat Moroğlu ile ‘Bir Bavul Kitap Söyleşisi’ yapıldı.

Çocukların kitaplara yönelik alışkanlıklarına ilişkin ipuçlarının verildiği seminerde Yazar Murat Moroğlu, miniklere yönelik uygun nitelikteki etkileşimi sağlayan kitaplar üzerinden örnekler vererek katılımcılara kitapların yapıcı yanlarından bahsetti. Onat Kutlar Konferans Salonunda düzenlenen programın devamında yazar Moroğlu, didaktik nitelikte örneklere de yer verdi. Çocukları yaşama hazırlayan, öğüt verici kitaplarla çocukların ilgisini uyandıran kitapları sahnede inceledi ve bu kitaplarla ilgili açıklamalar yaptı. Edebiyat ve çocuk yazarları gibi konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren seminere öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

En çok okuyanlar ödüllendirildi

Seminerin sonunda 1 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait çocuk kütüphanelerinde en çok kitap okuyan çocuklar ödüllendirildi. Bu çerçevede Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi’nden yararlanan İkbal Ceren Kara 285 kitapla birinci, Meryem Gündoğan 253 kitapla ikinci, Eda Ebrar Demir 220 kitapla üçüncü oldu. Kazananlara kitaplar ve akıllı saatler hediye edildi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19