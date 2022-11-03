Gaziantep’te kurumsallaşma atağı

Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, hayatın çok hızlı bir şekilde aktığına, her şeyin hızlı değiştiğine dikkati çekerek, bu noktada sürdürülebilirliği sağlamak için bilgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Gaziantep’in birçok olumsuzluğa rağmen ihracatını arttıran bir il olduğunu kaydeden Ünverdi, “Bu şehrin ülkemize itici güç olmaya devam etmesi için de; dijitalleşmeye, yeşil dönüşüme ve kurumsallaşmaya kendini hazırlaması lazım. Bunu sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken de sizin gibi iş birliği yapacağımız iş ortaklarına ihtiyacımız var” dedi.

Adnan Ünverdi, pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hız kazandığını ve hayatın her alanında bir değişime neden olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti: “Bu büyük bir dönüşüm ve bunu başarabilmemiz için de firmalarımızın yapısal olarak da buna hazır olmaları gerekiyor. Oda olarak günümüz sanayisi ve aile şirketlerinde aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek vizyonu oluşturabilmek hedefiyle Yeni Nesil Sanayici Platformu’nu kurduk. Biz burada kurumsallaşmayla birlikte bu doğrultuda sanayimizin düşünsel ve teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Şirketlerimiz ne kadar kurumsal olursa, hedeflerimize de o kadar yakınlaşırız. Tüm bu etkenler ışığında, Endüstri 4.0 ve yeni dünyanın yeni kurallarına kendimizi hazırlamak durumundayız” diye konuştu.

PwC adına açılış konuşması yapan PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Ortak Mehmet Karakurt da, Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmasına katma değerli hizmet sunma çabasında olduklarını söyledi. PwC’de amaçlarının, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek olduğunu dile getiren Karakurt, “Biz, danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 152 ülkede 328 bini aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz. 1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC olarak; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir’deki yaklaşık 2 bin 400 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı değeri oluşturmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Karakurt konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarındaki uzmanlığımızı ve sektörel birikimimizi kullanarak iş dünyasına hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde farklı bölgelerde büyümemiz sürerken PwC olarak Türkiye’nin dört bir yanında iş dünyasına hizmet sunmayı çok önemsiyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle çok yakın bir zamanda Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerinde sunmakta olduğumuz hizmetleri daha da geliştirmek üzere yeni ofisimizin açılışını gerçekleştireceğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Finansmana Erişim ve Yeşil Finansman konulu bir sunum gerçekleştirirken, PwC Türkiye Danışmanlık Ortağı Kaan Kırtay şirket satma, satın alma ve birleşmeleri konusunda bilgi verdi. PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Ortak Mehmet Karakurt Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Toplantı PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Yasemin Bozkurt’un Yatırım Teşvik ve Teknoloji ile Vergi Optimizasyonu başlıklı sunumu ile tamamlandı.