Gaziantep’te kumar oynayan 25 şahsa 101 bin lira para cezası

Gaziantep’te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken kumar oynayan 25 şahsa ise toplam 101 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi’nde ruhsatsız faaliyet gösteren ve ayrıca mühür fekki yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın yapıldı.

Baskın sonucunda kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken kumar oynayan 25 şahsa ise toplam 101 bin 375 lire idari para cezası uygulandı.