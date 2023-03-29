Gaziantep’te kumar baskını 3 gözaltı

Gaziantep’te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan bir şüpheli ve kumar oynayan 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrollerde kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan bir şüpheli ile birlikte kumar oynayan 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.