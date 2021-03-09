Gaziantep’te korona vakaları yükseliyor

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep’te vaka sayılarının yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara tedbirlere uyulması için çağrıda bulundu.

Gaziantep Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer yerinde karar döneminin normalleşme sürecinde kritik önem taşıdığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu çerçevede yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamış olması umut vericidir. Bu sürecin yerinde karar mekanizmasıyla yönetilmesi ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller şeklinde değerlendirilecek olması ayrıca önemlidir. Zira tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı şehrimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecektir. Gerek vatandaşlarımız gerekse esnafımız uzun süre bugünleri bekledi. Belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden yasaklar kalktı ve esnafımıza alışveriş kolaylığı sağlanan imkanlara kavuştuk. Ancak vakaların şehrimiz Gaziantep’te yükseliş eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Salgın tedbirlerinin ne düzeyde uygulanacağının bizlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. Kontrollü yeni normalin ve bir adım ilerisi tam normalleşmenin şartı her bir vatandaşımızın temizlik, maske, mesafe kuralına riayet etmesidir. Gaziantep, yüz binde vaka sayısı 44.40 ile orta risk grubundandır. Tabloyu olumlu yönde ilerletmek veya tersine çevirmek tamamen bizlerin elinde. Azim, mücadele ve başarının şehri Gaziantep’in; sosyal aktiviteyi arttırırken tedbirlere azami riayet ederek ekonomik canlanmayı sürdürülebilir kılacağına, her alanda olduğu gibi salgınla mücadelede de örnek olacağına inanıyor ve herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.