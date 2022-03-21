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Gaziantep’te kitap okuyan gençler ödüllendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde kentteki okuma oranını artırmak amacıyla pilot bölge seçilen OSB Koleji, Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler için düzenlenen yarışmada 1 ay içerisinde okudukları kitap sayısıyla rakiplerini geride bırakan 300 genç kitap setiyle ödüllendirildi.

GAZİANTEP 21.03.2022, 14:54
Gaziantep’te kitap okuyan gençler ödüllendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde kentteki okuma oranını artırmak amacıyla pilot bölge seçilen OSB Koleji, Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler için düzenlenen yarışmada 1 ay içerisinde okudukları kitap sayısıyla rakiplerini geride bırakan 300 genç kitap setiyle ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu aktiviteyi günlük ritüel haline getirmek için gerek dijital kütüphanesi gerekse kapı kapı dağıttığı kitaplarla yürüttüğü teşvik politikasına devam ediyor.

Bu kapsamda GBB, Kent Konseyi ile ortaklaşa hareket ederek yıl içerisinde en çok kitap okuyan 12. sınıf öğrencileri için OSB Koleji’nde ve Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ödül töreni gerçekleştirdi. Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra kültürel faaliyetlere katılımını artırmanın da hedeflendiği yarışmada, okudukları kitap sayısıyla öne çıkan öğrencilere; Nutuk, Antep Harbi’ni anlatan çalışmalar, dünya klasikleri, Türk klasikleri ve dini eserlerin yer aldığı kitap seti hediye edildi. Buna ek olarak ünlü yazarlarla buluşma fırsatını da bulacak öğrenciler için sinema ve tiyatro etkinliği de organize edilecek.

“Gençlere baktığımda geleceğimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyorum”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, her anne ve babanın isteğinin evladının çok iyi yetişmesi olduğunu söyledi.

“Gençlere bir anne gözüyle baktığım zaman büyük bir gelecek görüyorum” diyen Başkan Şahin, “Geleceğimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyorum. Geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu görüyorum ve geleceğimize ne kadar güvenmemiz gerektiğini görüyorum. Bence en büyük alkışı gençlerimiz hak ediyor. Okullarda doğru modeli yakalarsanız gençlerimizin başarısı da kaçınılmaz oluyor. Başarı tesadüf değildir, başarı tercihle başlar. Okul ziyaretimde gençlerin ürettiği çalışmalara baktığımızda dünyaya ne kadar faydalı amaçlar için kafa yorulduğunu görüyorum. Bu da bizlere gösteriyor ki biz doğru yoldayız. Doğru yol bizi geleceğe taşıyacak” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’te her genç GASMEK’lerde istediği yabancı dili öğrenebiliyor”

Şahin, bilgi ekonomisinin bilgiyi doğru adreslerde aramak anlamına geldiğine dikkati çekerek, “Bilgiyi kullanılabilir hale getirmek çok önemli. Bunun yanı sıra gençler için yeni bir dil öğrenmek çok faydalı olacaktır. Bizler bu doğrultuda GASMEK’lerde dil eğitimleri veriyoruz. 16 çocuk başvurusuyla istediğiniz dilde sizlere eğitimler verebiliyoruz. 7 yıldır GASMEK’lerimiz hizmet veriyor. Bu süre zarfında ‘benim durumum müsait değil’ bahanesini öne süren herkese GASMEK’leri gösterdik. Geleceğin dünyası gençlerimizin dünyaya bakış açısıyla şekillenecek. O yüzden siz bizler için çok kıymetlisiniz” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantepli gençler çok şanslı”

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kente çocuklar ve gençler için eğitim ve spor alanında birçok tesis kazandırıldığını belirtti.

Tepe, “Gaziantep’in bütün ilçelerinde yüzme havuzları yapıldı. Bir şehir de şu anda İstanbul da dahil olmak üzere 13 tane havuzu olan ve tamamının halka açık olduğu başka bir şehir yok. O yüzden Gaziantepli gençlerin ne kadar şanslı olduğunu bilmesi gerekiyor. Diğer bir husus, hem salgın döneminde vatandaşlara kitap dağıttı. Bu çalışmada öğretmenlerimiz de yer alıp kapı kapı dolaştı. Bunun yanı sıra büyükşehir, bütün okullara kitaplık dağıttı, raflarına binlerce kitap dizdi” dedi.

“Bir kadın yönetici bulunduğu yeri daha sakin, daha güzel yapar”

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, öğrencilere okumaya yönelik sunulan bu imkanların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu destekle somutlaştığını aktararak, tüm Gaziantepliler adına Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarını sundu.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Bayrak, “Bir yerde eğer bir kadın yönetici varsa orada yapılan işler daha sakin, daha güzel olur. Eğer bugün Ukrayna’da veya Rusya’da bir kadın idareci olsaydı bu savaş olmazdı diye düşünüyorum. Ben şahsınızda tüm belediye çalışanlarına ve emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bizim kitap setlerimizin içerisinde nutuk, Antep Harbi ile ilgili eserler, dünya klasikleri, Türk klasikleri ve dini kitaplarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da öğrencilere kitap okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, “Gaziantep’te kitaba teşvik için önemli çalışmalarımız var. Kitap okuyan insan iyiyi kötüden, yanlışı doğrudan ayırt edebilir. Analitik düşünce becerisi kazanır. Dünyayı en iyi şekilde tahlil eder. Bilgiyi üretir. Bilgiyi geliştirir ve geleceğe de en iyi şekilde hazırlık yapar” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tepe ise okumanın ve bilginin çok değerli olduğunu ifade ederek, “Her ülkenin bir zenginliği var. Bazı ülkeler baktığınız zaman yer altı kaynakları var. Bizim ülkemizin zenginliği de insan kaynağı. Genç bir neslimiz var. Bilgiye ve insana yatırım yaparak bir refah ülkesi olacaksak biz bunun değerini bilip gerekli önemi göstermeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

Gaziantep Kent Konseyi Meclis Başkanı Ercan Oğuz, okumanın önemine dikkat çekerek, Gaziantep’teki birçok kamu kurumunun ve özel kuruluşların kitap okumaya yönelik teşvik politikasının sevindirici olduğunu dile getirdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dijital kütüphanesinin sunduğu kitaplarla herkese ışık tuttuğuna değindi.

Törene, GBB Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tepe öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından GBB Başkanı Fatma Şahin, hazırlanan kitap setlerini öğrencilere hediye ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.

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