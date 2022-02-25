Gaziantep’te Keşanlı Ali destanı sahne alıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Şehir Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun ilk epik örneği “Keşanlı Ali Destanı” adlı başyapıtla "perde" dedi.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından yazar Haldun Taner’in 58 yıllık eseri, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde perdeleri açarak seyirciyle buluştu. Gazi şehirli tiyatro severler için sahnelenen oyunun yönetmen koltuğunda Şehir Tiyatrosu Genel Koordinatörü Mehmet Çevik bulunuyor. Yaklaşık 2 buçuk saat süren oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyun, işlemediği bir cinayetle toplum tarafından kahramanlaştırılan Keşanlı Ali’nin ve ondan medet uman insanların trajikomik öyküsü, Büyükşehir Şehir Tiyatrosu ekibince sahneye taşındı. Sanatseverlerden tam not alan tiyatro gösteriminde oyuncuların başarılı performansı ise ayakta alkışlandı. Tiyatro oyununun sonunda GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, oyunculara günün anısına çiçek takdim ederek anı fotoğrafı çektirdi.

Şehir Tiyatrosu kapsamında organize edilen oyunlar, Onat Kutlar Tiyatro Salonu, GAÜN Mavera Salonu ile Atatürk Kültür Sahnesi’nde sahne almaya devam edecek.