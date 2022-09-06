Gaziantep’te kavurucu sıcaklıklar etkili

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Yazın son günleri olmasına rağmen Gaziantep’te kavurucu sıcaklar vatandaşları bunaltıyor. Vatandaşlar çarşıda bulunan çeşmelerde yüzüne su atarak serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise, gölgelik parklarda ve ağaçların altında serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğu Gaziantep’te başka illerden gelen vatandaşlar ise sıcak havadan bunaldıklarını söyledi. Malatya’dan gelen bir vatandaş, ‘’Gaziantep’te eylül sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde iklim değişikliğimi ne bende bilmiyorum. Malatya’da havalar sıcaklıkları 40 dereceyi buluyor. Gaziantep kadar sıcak değil. Gaziantep’teki hava sıcaklığı çok aşırı çöl sıcaklığına benziyor. Gaziantep’in sürekli gölgelik yerlerden yürümeye çalışıyoruz. Parklarda oturup serinlemeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.