Gaziantep’te katmerciler Gastronomi Festivaline hazır

Gaziantep’te 15 Eylül’de başlayacak olan ve 4 gün sürecek olan Gastronomi Festivali öncesi katmer ustaları hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Gatsronomi Katmerciler Derneği Başkanı Onur Özsert, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastaronomi Festivalinin bu yıl büyük coşkuyla kutlanacağını dile getirdi. Düzenlenen festivalden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden Özsert, festivale günler kala coşkunun doruğa çıktığını belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivalinin bu yıl ki etkinliklerinde önemli şovlara imza atacaklarını anlatan Gaziantep Gatsronomi Katmerciler Derneği Başkanı Onur Özsert, "Gaziantep’i gastronomi alanında dünyaya tanıtımını en güzel şekilde gerçekleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyoruz. Düzenlenen bu önemli festivalde bizlerde yerimizi alarak kentimizi en güzel şekilde dünyaya tanıtacağız" dedi. Özsert açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;

"Festivale katılan yerli ve yabancı turistlerimize önemli sürpriz şovlarımız olacak. Katmer hamurunun lezzete nasıl dönüştüğünü katılımcılarımızla birlikte dünyaya göstereceğiz. Mutfağıyla dünyaya örnek olan Gaziantep sanayisi başta olmak üzere, duruşu ve girişimciliğiyle birlikte örnek oluyor, olmaya devam edecek."

Katmer ustaları iş başında

Festival alanında Gaziantep’in önemli katmer ustalarının iş başında olacağına dikkat çeken Gaziantep Gatsronomi Katmerciler Derneği Başkanı Onur Özsert, "Gaziantep’li baklava ustalarımız festival alanında ki yerlerini alacaklar. Birbirinden değişik katmer çeşitlerinin şovlarla katılımcılara sağlanacağı bu festivali sadece bizler değil katılımcı tüm sektör temsilcileri önemsiyorlar. Festivale katılım noktasında titiz bir çalışma sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu yıl renkli bir festivalin yaşanmasını sağlayacaklar. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişilere sektör temsilcileri olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ diye konuştu.