Gaziantep’te karla mücadele sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehirde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte başta sorumluluk alanı olan ana arterler olmak üzere şehrin birçok yerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Soğuk havanın etkili olmasıyla kentte başlayan yoğun kar yağışına karşı yaşamın olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışın başladığı dün öğle saatlerinden itibaren oluşturduğu karla mücadele ekipleri ile tüm gece boyunca yol açma çalışmaları yürüttü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sabah saatlerine kadar ekiplerin çalışmalarını merkez ve sahada kontrol etti. Kar kalınlığının 50 santimetreye çıktığı ve tipiye dönüşen yağışta ekipler başta D-400 Karayolu olmak üzere şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarlarda kar küreme çalışması yürüterek yollardan karı temizledi, trafik akışına uygun hale getirdi, gece yarısından itibaren sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluşacak buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalar sonucunda Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını sağladı. Büyükşehir Belediyesi görev alanında bulunan ve trafik akışının sağlandığı tüm ana arterlerde çalışmalar devam ederken, yollar akışa uygun halde kontrol altında tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı mücadelede personel ve araç sayısını arttırarak, 161 araç ve 600 personelle mücadelesini sürdürüyor.