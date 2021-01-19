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Gaziantep’te kar en çok onları vurdu

Gaziantep’te dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından enerji nakil hatları zarar gördü. Kentte yaşanan elektrik kesintileri üzerine alarma geçen ekipler, metrelerce yükseklikteki elektirik direklerinde çalışma başlattı.

GAZİANTEP 19.01.2021, 18:03
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Gaziantep’te kar en çok onları vurdu

Gaziantep’te dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından enerji nakil hatları zarar gördü. Kentte yaşanan elektrik kesintileri üzerine alarma geçen ekipler, metrelerce yükseklikteki elektirik direklerinde çalışma başlattı.

Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kaplarken, kar yağışı ve buzlanmalar en çok ağaçlara ve enerji nakil hatlarına zarar verdi. Kar nedeniyle sarkan, kırılan ve devrilen ağaç ile dalları enerji nakil hatlarını koparması üzerine ise kentte elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik kesintileri sonrası kriz masası oluşturan Toroslar EDAŞ, oluşturulan ekipler kesinti yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Ağaçlar budandı, elektrik direkleri tamir edildi

İhbarlar üzerine harekete geçen Toroslar EDAŞ ekipleri, kar yağışı ve dondurucu soğuk havaya rağmen zarar gören kablo, elektrik direği ve trafoları tamir etmek için yola çıktı. Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan ekipler, elektrik nakil kablolarına temas eden ağaçları budadı. Çalışmaların ardından kentin elektirik kesintileri yaşanan bölgelere enerji aktarımına başlandı.

Çalışmalar en üst düzeye çıkarıldı

Gece gündüz çalışarak arızalara müdahale eden Toroslar EDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep ilimizde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Merkeze bağlı Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinin bir bölümü ile Nizip, İslahiye, Oğuzeli ve Araban ilçelerinin bazı bölgelerine kısmi olarak enerji verilememektedir. Elektrik kesintisinde, yoğun kar yağışı ile buzlanmanın enerji nakil hatlarına verdiği zarara ek olarak, kar yükü nedeniyle hatların üzerine devrilen ağaçlar etkili olmaktadır. Hava şartlarının enerji hatları üzerinde oluşturduğu hasar Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından tespit edilmiş, kesintiden etkilenen müşterilerimize en kısa sürede enerji sağlamak için arıza giderme ve tekrar enerji verme çalışmaları yürütülmektedir. Gece oluşan arızaların bir bölümü ekiplerimizce an itibariyle giderilmiş ve enerji verilmiştir. Çalışmalar kapsamında, kriz masası oluşturularak yerel otoritelerle kurulan işbirliği devam etmekte olup, sahadaki ekiplerin sayısı 7/24 esasına göre en üst düzeye çıkarılmıştır. Toroslar EDAŞ ekipleri olarak, kesinti yaşanan bölgelerde en kısa sürede enerji hizmeti sağlamak için var gücümüzle çalıştığımızı belirtir, müşterilerimizin tüm taleplerini, Toroslar Mobil 186 Uygulaması veya 186 Çağrı Merkezimiz üzerinden iletebileceklerini hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.
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