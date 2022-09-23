Gaziantep’te ’’kantin denetim’’ protokolü imzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Kantinciler Esnafı Odası iş birliğinde sağlıklı gıdaya ulaşım konulu “Kantin Denetim Protokolü” imzalandı.

Gaziantep Valiliği fuaye alanında imzalanan protokol ile Gaziantep’teki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencileri sağlıklı gıdaya ulaştırmak, öğrencilerin öğrenme ile beslenme arasındaki ilişkiyi artırarak besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin yol açacağı hastalıkları engellemek hedefleniyor.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme yönüyle de öğrencilerin kontrolsüz şekilde gerçekleştireceği tüketimin önüne geçecek bu protokolle kantin işletmeleri, satılan ürünlere en fazla yüzde 20 kar payı koyabilecek.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim şehri Gaziantep’te çocukların sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı da sağlıklı gıdadan ve gıda güvenliğinden geçiyor. Biz de bu imza ile Gaziantep Büyükşehir olarak hem gıda güvenliğinin tesis edildiği, hem bir anne gözüyle çocuklarımızın gün içerisinde, okulda olduğu müddetçe sağlıklı gıdaları tüketilmesiyle ilgili, hangisi obezite yapar, hangisi çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar, hangi ürünler yenmeli hangileri yenmemeli, zaten bakanlığımızın bu konuda bize gönderdiği bilgiler var, genelgeler var, cumhurbaşkanlığı kararnameleri var” dedi.

“Çocuklarımızın verimliliği ve başarısı sağlıklı gıdalardan geçiyor”

Gaziantep’in 600 bin öğrencisiyle üzerine düşen çok iş ve sorumluluğun olduğunu kaydeden Başkan Fatma Şahin, “Kantinimizin, kantincilerimizin iyi eğitilmesi lazım. Hem fiziki şartların hem içeriğin hem ürünlerin çok iyi seçilerek çocuklarımıza, verilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ailelerin çok iyi bilinçlenmesi lazım. Okul aile birlikleri çok önemli. Onlarla da bu çıkan sonucu paylaşmamız lazım. Demeye çalıştığım şey bu alan çok mühim bir alan. Çocuklarımızın verimliliği başarısı ve sağlıklı düşünmeleri de sağlıklı gıdadan geçiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak da valiliğimizin koordinasyonluğunda burada bize düşen ne ise her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Bu protokol hem çocuklarımıza hem ailelere hem eğitim hayatına hem şehrimize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Halk sağlığı okullarda başlıyor”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, halk sağlığının her şeyden önce okullarda başladığını anlatarak, “Okullardaki sağlık kantinlerde başlıyor. Aslında buradaki bütün kurumlar, ayrı ayrı yaptığı işi bundan sonra belli bir koordinasyon içerisinde yapacaklar. Kantinlerde uygun bedelli, sağlıklı ve hijyen ürünlere öğrencilerimizin, çocuklarımızın ulaşması lazım. Biliyorsunuz iki sene önce bizim yayınladığımız bir talimat vardı. Ona göre kantinlerdeki fiyat politikamız zincir marketlerin en fazla fiyat olarak yüzde 20 fazlası olabiliyordu. Kantinciler ihaleye girerken birbirleriyle rekabet edip sonradan çayı 5 liraya, 10 liraya öğrenciye satmasınlar. Bundan sonra fiyatların denetimi, ürünlerin kalitesinin denetimi buna bakacağız. Zincir marketlerde olmayan ürünlerde askeri gazinolarda, askeri kantinlerde satılan fiyatın azami yüzde 20 fazlası olacak. Burada hem kantinciler odamız hem de diğer kurum ve kuruluşlarımız bu anlamda denetimlerini sıklaştıracaklar” ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, kantinden satılan ürünlerin fiziki koşullarından, çalışanların düzeni, intizamına kadar birçok konuda iş birliği yapılacağını ifade ederek, “İnşallah şehrimizin çocukları evlatları çok daha sağlıklı gıdaya erişim sağlayacak bu protokol ile. Sayın valimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, bu protokol ile sağlık alanında üzerlerine düşen sorumluluğu alacaklarını bildirerek, “Sadece gıda güvenliği değil aynı zamanda okulda eğitim gören öğrencilerimizin de sağlıklarıyla ilgili konularda çalışmalar yapacağız, taramalar gerçekleştireceğiz. Bu alanda da zaten gördüğünüz çalışmalar var bunu da daha üst düzeye getireceğiz. Gıda güvenliği konusunda da gereken destekleri vereceğiz” ifadesini kullandı.

Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şıho Kelleci de çocukların daha sağlıklı ve daha güvenilir hizmeti alması için söz vererek, “Bizler kendi çocuklarımıza yediremediğimizi diğer çocuklara da yedirmeyiz. Hepsi bizim çocuklarımız yedirmeyiz. Vicdanen de rahatsız oluruz. Bizler de bu protokole katkıda bulunmak için buradayız” diye konuştu.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, olmazsa olmazlarının gıda güvenliği ve çocukların sağlığı olduğunu dile getirerek, protokolde emeği geçen her paydaşa teşekkürlerini iletti.