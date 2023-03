Gaziantep’te Kadınlar Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin mesajında, “Verimli bir toprak gibi olan kadının temelinde bu toplumun yaralarını saracak, şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz. Bizim en büyük yardımcımız, destekçimiz kadınlarımız. Asrın felaketi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde kadınlarımızın verdiği mücadele çok aşikâr. Yuvası yıkılan kadınlarımız yeniden bir yuva kurmak için mücadele ediyor. Aile fertlerini kaybeden kadınlarımız metanetle hayata tutunmaya, hayatta kalan kişileri toparlamaya çalışıyorlar. Bizim kadınlarımız çok güçlü, her zorluktan daha güçlü bir şekilde çıkıyorlar. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bizler kadınız, düşsek de daha güçlü kalkmasını, kor olup kavrulsak da küllerimizden yeniden doğmayı biliriz. Sahada çalışırken gördüğüm fedakâr kadınlarımız öyle gayretli, öyle umut dolu ki, yürek yaralarını evlatlarına ya da aile fertlerine hissettirmemek için sürekli çalışıyorlar. Bizlerin de, yılmadan yorulmadan çalışmak boynumuzun borcu olsun. Yuvalarını yeniden beraber kuracağız. Birlik ve beraberlik içinde kadınlarımızı yeniden topluma kazandırana kadar mücadelemizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Çalışan kadınlarımız hem bu zorlu süreçle başa çıkmaya çalıştılar, hem de işlerinin başında olmaya çalıştılar. Yeri geldi çocuklarıyla işe gittiler, yeri geldi bir ateş başında, bir çadırda ya da sığındıkları bir yerde çocuklarıyla beraber bilgisayarlarından ve telefonlarından işlerini hallettiler. Her şartta vazgeçmeden mücadelelerine devam ettiler. Türk kadının gücü budur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve farklılıkların son bulduğu, bu felaketin izlerini silmek mümkün olamayabilir ama iyileştiği güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise mesajında, "Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Asrın felaketi olan depremden etkilenen kadınlarımız başta olmak üzere sevgileri, emekleri ve özverileriyle toplumumuzun temel yapı taşını oluşturan aileden başlayarak hayatımızın her alanında ve her anında var olan şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşlerinin şahsında tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. Yüzyılın felaketi sayılan depremden etkilenen kadınlarımız başta olmak üzere sevgileri, emekleri ve özverileriyle toplumumuzun temel yapı taşını oluşturan aileden başlayarak hayatımızın her alanında ve her anında var olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını fedakarlık, emek, gayret ve mücadele ile yoğuran kadınlarımız, asrın felaketini yaşadığımız bu zor zamanlarda da bu toprakları bizlere vatan yapan ruhu yaşatmaya devam etmektedirler. Kadın demek bereket demektir. Kadın; sabrın, umudun, sevginin, fedakarlığın sembolüdür. Kadınlara değer verilen toplumlarda hoşgörü vardır, barış vardır, huzur vardır. Kadın güçlüyse aile güçlüdür, toplum güçlüdür. Bu yüzden hayatımızın her alanında kadınlarımızın gücüne, vicdanına ve aklına ihtiyaç vardır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Kadınlarımız, toplumun yapısını güçlendiren ve temel taşlarını oluşturan, şekillendiren, huzurlu, mutlu ve sağlıklı aile birliğinin en önemli unsuru, sonsuz sevginin kaynağıdır. Yaşadığımız deprem felaketinde yakınlarını kaybeden kadınlarımıza ve ailelerine sabırlar diliyorum. Yüzyılın felaketi sayılan depremden etkilenen kadınlarımız başta olmak üzere şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşlerinin şahsında tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum” denildi.