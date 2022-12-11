Gaziantep’te kaçak ilaç operasyonu

Gaziantep’te polisin iki iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak 8 bin 237 adet ilaç ile 6 bin 640 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada gizli bölmelerde kaçak 8 bin 237 adet ilaç ile 6 bin 640 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.