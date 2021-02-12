Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te bir işyerine operasyon düzenleyen polisler çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenledikleri operasyon sonucu, 165 bin adet bandrolsüz makaron, 166 kilo kaçak nargile tütünü, 36 şişe gümrük kaçağı içki ve 20 litre dökme içki ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlemler devam ediyor.