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Gaziantep’te kaçak çay operasyonu
Gaziantep polisi iki iş yerinde yaptığı aramada 366 kilo kaçak çay ele geçirdi.
GAZİANTEP 05.01.2023, 15:17
Gaziantep polisi iki iş yerinde yaptığı aramada 366 kilo kaçak çay ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 366 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilerek, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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