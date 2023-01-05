banner607

Son Dakika

Gaziantep’te kaçak çay operasyonu

Gaziantep polisi iki iş yerinde yaptığı aramada 366 kilo kaçak çay ele geçirdi.

GAZİANTEP 05.01.2023, 15:17
Gaziantep’te kaçak çay operasyonu

Gaziantep polisi iki iş yerinde yaptığı aramada 366 kilo kaçak çay ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 366 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirilerek, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye'de 2022 yılında en güvenilir ve doğru haber kaynağı sizce hangisi?