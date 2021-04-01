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Gaziantep’te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te kaçak sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP 01.04.2021, 13:15
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Gaziantep’te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te kaçak sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara satılması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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