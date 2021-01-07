Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu

Gaziantep’in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese kaçak alkol operasyonu düzenledi.

Polis ekipleri, Çağdaş Mahallesinde kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi operasyonda, 767 Votka etiketi, 572 şişe kapağı, 1,5 litre içki aroması, 10 litre viski, 30 litre etil alkol ve kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan O.Ö isimli şüpheli hakkında yasal işlemlere başlatıldı.