Gaziantep’te itfaiye 2020’de bin 287 kişinin hayatını kurtardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, 2020 yılında şehrin muhtelif bölgelerinde meydana gelen yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında toplamda 8 bin 498 olaya müdahale edilirken, bin 287 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şehirde huzur ve güven tesis etmek, mutlak koruyucu ve önleyici faaliyetlerle insan yaşamını korumak amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geride bırakılan yılda toplamda 8 bin 498 olaya müdahale etti. Bu olayların 6 bin 804’ü yangın olurken bin 694’ü ise kurtarma çalışması olarak gerçekleşti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın esnasında 252, kurtarmada ise bin 35 kişi olmak üzere bin 287 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

2 bin 992 yapı yangın güvenliği açısından incelendi

Öte yandan ekiplerce 2020 yılında toplam 2 bin 992 konut ve çeşitli sektörel yapıların, yangın güvenliği açısından uygun olup olmadığı incelendi. Bu incelemelerden bin 466’sı ticaret amaçlı binalar, 488’i toplanma amaçlı binalar, 424’ü ise endüstriyel yapılar olarak kayıtlara geçti.