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Gaziantep’te inşaat sektörüne indirim müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, inşaat sektörüne destek eli uzattı ve imar raporu harcı ile GASKİ şantiye aboneliği için belediyenin aldığı ücretlerde yüzde 50, hafriyat giderlerinde ise yüzde 20 indirim yapılacağını müjdeledi.

GAZİANTEP 06.01.2022, 15:20
Gaziantep’te inşaat sektörüne indirim müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, inşaat sektörüne destek eli uzattı ve imar raporu harcı ile GASKİ şantiye aboneliği için belediyenin aldığı ücretlerde yüzde 50, hafriyat giderlerinde ise yüzde 20 indirim yapılacağını müjdeledi.

Ekonominin ve kalkınmanın önemli bir parçası olan inşaat sektörüne destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kenevetçi’yle bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Başkan Şahin, sektör temsilcilerine imar raporu harcı ile GASKİ’nin şantiye aboneliği için aldığı depozitoda yüzde 50, hafriyat giderleri için de yüzde 20 oranında indirim yapılacağını açıkladı.

"İndirimleri diğer belediyelerimizden de bekliyoruz"

Toplantının ardından açıklamada bulunan GBB Başkanı Şahin, Gaziantep Modeli’nin bir kardeşlik modeli olduğunu anımsatarak, “İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmalıyız. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Pandemi ile birlikte ekonomik ve çevresel alışkanlıklar ciddi bir değişime ve dönüşüme uğradı. Bu yeni dünya düzeninde her sektör salgından farklı bir şekilde etkileniyor. İnşaat sektörünün de özellikle maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle derneğimizin merkezi yönetimden ve belediyemizden talepleri var. Biraz önce bunları konuştuk. Bununla birlikte Gaziantep’te taleplerin yerine getirilmesi için milletvekillerimiz ve bakanlarımızla da bir araya geldik. Raporlarımızı oluşturup Ankara’ya gönderdik. Önümüzdeki hafta da zaten Ankara’ya bu sektör taleplerinin konuşulması için bir ziyaretimiz olacak. Gaziantep özelinde yerel çapta belediye olarak bizim de üzerimize düşen görevlerimiz var. İnşaat sektörü ekonomi için can suyu. İstihdam üretiyor. Farklı farklı sektörlerin çalışmasına ve dinamik kalmasına yol açıyor. Bu sektör bir çark. Bu çarkın dönmesi lazım. İnşaat sektörünü bir beton sektörü olarak değil, kalkınmanın bir parçası olarak görmeliyiz. Yaptığımız istişareler sonunda belediye olarak bizi ilgilendiren maliyetleri düşürme kararı aldık. Bu bir duruştur. Bu diğer kurumlara da örnek olmaktır. Özetle bizimle ilgili kısımlarda imar raporu harcında hali hazırda aldığımız ücreti yüzde 50 düşürüyoruz. Hayırlı olsun. Bunun yanında GASKİ’nin şantiye aboneliği için istediğimiz depozitoyu da yüzde 50 düşürüyoruz. Diğer maliyet olan hafriyat giderlerinde de yüzde 20 düşürme kararı aldık. Biz bu yaptığımız çalışmanın aynısını diğer belediyelerimizden de bekliyoruz. Bugün bu duruşu göstermeyenler, yarının iyi gününde kimsenin yüzüne bakamaz" şeklinde konuştu.

"Başkanımız taleplerimize kayıtsız kalmadı"

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kenevetçi ise daha önce yaptıkları toplantıdan çıkan talepleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e arz ettiklerini ifade ederek, “Başkanımız taleplerimize kayıtsız kalmadı. İnşaat sektörü ekonominin önemli sektörlerinden bir tanesi. İstihdama ve ekonomiye katkısı çok büyük. Bugünlerde de desteğe ihtiyacımız var. Başkanımızdan da destek talebinde bulunduk. Sağ olsunlar yaptığımız toplantı neticesinde de Başkanımız Fatma Şahin’in bizlere önemli destekleri olacak" diye konuştu.

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