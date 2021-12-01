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Gaziantep’te iki farklı temada hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlenen “Gaziantep Fotoğrafları ile Geçen Bir Ömür Koleksiyon Sergisi” ve “Kaptan’ın Seyir Defteri Fotoğraf Sergisi” nin açılışı Gaziantep Sanat Merkezi’nde yapıldı.

GAZİANTEP 01.12.2021, 11:38
Gaziantep’te iki farklı temada hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlenen “Gaziantep Fotoğrafları ile Geçen Bir Ömür Koleksiyon Sergisi” ve “Kaptan’ın Seyir Defteri Fotoğraf Sergisi” nin açılışı Gaziantep Sanat Merkezi’nde yapıldı.

“Kültürüyle Yükselen Gaziantep” mottosuyla hareket ederek kentin kültürel çeşitliliğine renk katan GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, HKÜ İletişim Fakültesi ortaklığında Gazi şehirlileri iki yeni sergiyle buluşturdu. Fotoğraf Sanatçısı Halit Ziya Biçer’in, “Gaziantep Fotoğrafları ile Geçen Bir Ömür Koleksiyon Sergisi” ve Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan’ın dünyanın farklı denizlerinde ve okyanuslarında çekmiş olduğu sualtı fotoğraflarından oluşan, “Kaptan’ın Seyir Defteri Fotoğraf Sergisi” nin açılışı Gaziantep Sanat Merkezi’nde organize edildi. Açılışta GBB Başkan Vekillerinden Dr. Mehmet Berk, Erdem Güzelbey, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Öztürk, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki yer aldı. Açılış konuşmaları sonrasında sergiyi gezen protokol, eserler hakkında bilgi aldı.

Açılışı yapılan Gaziantep Fotoğrafları ile Geçen Bir Ömür Koleksiyon Sergisi’nde Fotoğraf Sanatçısı Halit Ziya Biçer’in ömrü boyunca çektiği tarihi öneme sahip yer yer belge niteliği taşıyan fotoğraflar, 97 adet fotoğraf makinası, 200 objektif, 50 fotoğraf geçmiş dönemin evrakları ve gazeteler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan’ın Kaptan’ın Seyir Defteri Fotoğraf Sergisi adını taşıyan sergisinde ise 34 adet sualtı eseri, görücüye çıktı.

“Türkiye için Ara Güler ne ise Gaziantep için de Halit Ziya Biçer aynı anlamı taşıyor”

İki serginin açılışında konuşan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu protokol çerçevesinde iki sergi açılışı gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerimizin şehre katkısını biliyoruz ve buradaki öğrencilerle de paylaşım içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tabi, bugünün de ayrı bir önemi var çünkü Halit Ziya Biçer, Gaziantep’in kent hafızası anlamında çok değer verdiği bir isim. Türkiye’nin Ara Güler’i nasıl bir anlam taşıyorsa Gaziantep için de Halit Ziya Biçer aynı anlamı taşıyor. Kendisini çok önemsiyoruz. Sergide görücüye çıkan fotoğraflar, önemli tarihi dönemeçlere tanıklık etmesi dolayısıyla çok değerli. Eserler, akademi anlamında mekân, şehir, kentsel dönüşüm gibi başlıklar altında hep bir veri teşkil ediyor. O yüzden Halit Ziya Biçer’in bizlere sunduğu eserlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Keza Murat Kapatan’a da bizlere okyanusun ve denizin altıyla buluşturduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Fotoğrafçılık sanatsal bir çalışmanın yanında tarihi bir belge”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, sanatseverler olarak bugün burada iki önemli serginin açılışı için bulunduklarını aktararak, “Fotoğraf Sanatçısı Halit Ziya Biçer’in ve Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan’ın eserlerinin buluştuğu bu sergide yer almak mutluluk verici. Halit Ziya Biçer kendi alanında bir duayen. Onun eserlerini çok yakından takip eden bir fotoğraf sever olduğumu ayrıca belirtmek isterim. Bizim için çok büyük bir değer. Gerçekten çizdiği yolda arkasından çok iyi fotoğrafçıları getirecek, yol gösterecek. Fotoğrafçılık sanatı geçmişi günümüze taşıyan, sadece hatıra olarak değil bir belge niteliği de taşıyan önemli bir alandır. Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak fotoğrafçılık alanına çok büyük önem veriyoruz. Bu sergide bu önemin bir parçası” diye konuştu.

Sergi açılışının ardından protokol üyeleri katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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