Gaziantep’te Hz. Ukkaşe için çalıştay düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, Gaziantep Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep’in manevi mimarlarından Ukkaşe Hazretlerini yad etmek, bölgenin bir inanç merkezi olarak sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek gibi hedefler doğrultusunda Ukkaşe Çalıştayı düzenlenecek.

13 Eylül’de Ukkaşe Türbesi’nde gerçekleştirilecek çalıştay çerçevesinde Ukkaşe Hazretlerinin Anadolu’nun İslamlaşma sürecindeki misyonu, türbenin geçmişi ve geleceğinin yol haritası üzerine konuşulacak. Hz. Ukkâşe’nin manevi iklimi değerlendirilecek, Gaziantep’in, “inanç rotaları” arasındaki yeri planlanacak, sürdürülebilir olarak Hz. Ukkaşe’nin gençlere anlatılması ve tanıtılması konularında ilgili kişilerden görüşleri alınacak ve bilgi paylaşımında bulunulacak. Sorunların ve ihtiyaçların tespitinin yanı sıra alanında uzman isimlerin önerileriyle bir sonuç raporunun hazırlanacağı çalıştaya, Gaziantep milletvekilleri ve il protokolünün yanı sıra, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis’in kültür turizm müdürleri ile il müftüleri, ilahiyat camiasından tanınmış isimler, TÜRSAB ve diğer turizm sektör temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman birçok ismin katılması bekleniyor.

Restore edilen türbe yeni kullanıma açıldı

Yüzyıllar boyunca yalnızca Anadolu’da değil İslam dünyasında da tanınan bir yer olan Hz. Ukkaşe Türbesi, geçtiğimiz yıllarda restore edildi. Türbenin restorasyonu ve çevre düzenlemesi çerçevesinde 400 kişilik yeni cami, taş revaklar, 17 dükkan, 1 danışma ofisi, 74 araçlık kapalı otopark, 54 kabinlik bay-bayan tuvaleti, kesimhane, 1 küçükbaş hayvan ahırı, 2 adet asansör kulesi, aşevi, imam evi, bay bayan yemekhane, 250 metrekare kafeterya- seyir terası, 33 adet kamelya, 25 bin metrekare peyzaj ve çevre düzenlemesi uygulaması ve 16 bin metre kare sert zemin düzenlemesi tamamlanarak 2021 yılının Aralık ayında vatandaşların ibadetine ve kullanımına açıldı.