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Gaziantep’te huzur operasyonu: 172 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 172 kişiye işlem yapıldı.

GAZİANTEP 20.11.2020, 09:41
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Gaziantep’te huzur operasyonu: 172 kişiye işlem
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 172 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 172 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 37 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 28 şahsa hırsızlık suçundan ve 107 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 172 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 184 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 6 adet tabanca, 4 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, toplam 57 fişek, 1 adet çalıntı araç, 4 adet çalıntı motosiklet, çok sayıda çeşitli çalıntı malzemeler, 50 adet kesici alet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
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