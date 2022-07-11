banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te 15 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 8’i adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GAZİANTEP 11.07.2022, 15:45
Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te 15 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 8’i adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yağma, 3 açıktan hırsızlık, 2 ikametten hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 oto hırsızlığı ve 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 15 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Muhtelif çalıntı malzemelerle yakalanan şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu