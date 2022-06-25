Gaziantep’te hedef 100 bin kayıt

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde hizmet veren büyükşehire ait 34 spor tesisine bu yılın haziran ayında 14 bin çocuk ve gencin kayıt yaptırdığını belirterek, “Tesislerimizdeki toplam kayıtlı sayısının eylül sonuna kadar 100 bine ulaşmasını hedefliyoruz’’ dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hafta sonu mesaisinde Hasan Doğan Futbol Sahası, Yeşilevler Spor Salonu ve Ertuğrul Gazi Spor Salonu’nda çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Minik sporcular, Başkan Fatma Şahin’e ziyareti esnasında mikrofon uzatarak spor şehri Gaziantep’e ilişkin merak ettiği soruları sordu. Büyük bir keyifle çocukların sorularını yanıtlayan Şahin, her insanın yatkın olduğu bir spor dalının muhakkak olduğuna değinerek, şunları söyledi:

“Siz çocuklarımızın öncelikle taramalarını yapıyoruz. Daha sonra spor tesislerimizde size sunduğumuz birçok spor branşında eğitimler veriyoruz. Bugün hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda yetenekliyse çocuklarımıza ve gençlerimize bu yönde eğitimler vererek gelişimlerine katkı sunuyoruz. Tesislerimizde çocuklarımız kümeleşti. Kayıt oranlarımız, geçtiğimiz yıla göre artış var. Bu yıl sadece haziran ayında 14 bin kişi spor tesislerimize kayıt yaptırdı. Hedefimiz bu sayıyı, eylül sonuna kadar 100 bine ulaştırmak.”

Çocukların gelişim çağında olmaları dolayısıyla çok önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Şahin, “Bugün, bütün spor tesislerimiz ücretsiz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın yapacağı tek şey, günlerini planlamak. Hangi saatte okuma yapılacağına ve spor zamanlarına karar verilerek gündelik yaşamların programlanması gerekiyor’’ diye konuştu.