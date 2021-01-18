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Gaziantep’te hazırlıklar tamam
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla “Karla Mücadele Ekibi” oluşturdu.
GAZİANTEP 18.01.2021, 15:57
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla “Karla Mücadele Ekibi” oluşturdu.
Türkiye genelinde kış mevsimi, soğuk yüzünü gösterdi, etkisini artırdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çetin geçmesi düşünülen kış aylarının yan etkilerini bertaraf etmek için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Karla Mücadele Ekibi oluşturdu. Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek olan Karla Mücadele Ekibi, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski görülen eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde yolları kardan temizleyecek, tuzlama çalışması yürütecek.
Ekip hazır bekliyorKarla Mücadele Ekibi 345 kişi, 25 tuzlama robotu, 15 greyder, 12 loder, 30 beko loder ve 20 kamyonetten oluşmaktadır. Öte yandan, şehir merkezinde buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 6 bin ton tuz da bulundurmaktadır.
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