Gaziantep’te haşere ile mücadele devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önlem alınmadığında halk sağlığı sorunu haline gelebilen sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadelesini hız kesmeden devam ettiriyor.

İl genelinde ilaçlama Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğünce aralıksız sürüyor. 120 personel, 49 araçla 9 ilçede özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna sebep olan larvalarının üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurlarının bulunduğu alanlarda kışlak mücadelesi kapsamında ilaçlama çalışmaları kontrollü olarak yürütülüyor.

’’Yaz aylarındaki popülasyonu azaltacağız’’

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Hezer, sivrisinek ve haşere mücadelesinin kesintisiz devam ettiğini aktararak şu bilgileri verdi:

“Sivrisinekler türe ve iklime bağlı olarak ergin veya larva şeklinde bina bodrumları, kuyu ve fosseptiklerde, bitmemiş inşaatlarda ve terk edilmiş binalarda ya da yer altı kanallarda kışı geçirebilirler. Bu tip alanlarda düzenli aralıklarla yapılacak ergin ve larva mücadelesi ile yaz aylarında karşılaşılacak popülasyonu büyük ölçüde azaltmış olacağız. Kış dönemi boyunca ergin sivrisineklerin barındığı bina bodrumları, yer altı kanaları, kuyular ve fosseptikler, yeni inşaatlar, terk edilmiş binalar, çatılar vb. yerler ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek ve uygun ilaçlama yöntemleriyle buralara müdahale ediyoruz. Merkezi sistem ile ısıtılan binalarda kalorifer daireleri, bina bodrumları, kapalı otoparklar kontrol edilecek ve kanalizasyon sistemlerinde, rögarlar ve yağmur suyu kanallarında, mazgallarda termal sıcak sisleme yöntemiyle uygulamalarımıza devam ediyoruz.”