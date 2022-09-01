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Gaziantep’te gürültü yapanlara ceza yağdı
Gaziantep’te Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildi
GAZİANTEP 01.09.2022, 13:57
Gaziantep’te Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında gerçekleştirdiği denetimlerde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 572 kişiye 295 bin 270 TL para cezası kesti. Denetimlerde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 512 aracın sürücülerine ise 120 bin 801 TL’lik cezai işlem uygulandı.
Kentte çevreye rahatsızlık verenlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
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|9
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|3
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