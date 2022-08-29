Gaziantep’te gürültü denetimleri devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini düşüren işletme, eğlence merkezi gibi mekanlara yönelik 2022 yılında yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 327 işletmeye yasal işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, işletmelerin neden olduğu mekanik gürültüler ve inşaat şantiyelerinde gürültü oluşturan çalışmalara yönelik müsaade edilen ses ve zaman sınırlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler gürültü denetimlerinde 343 bin TL para cezası uyguladı

Zabıta ekipleri şikayetler üzerine inşaatlarda şikayetler üzerine yaptıkları denetimlerde 66 inşaat firmasına gürültü konusunda belirtilen kurallara uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem uygulayarak, faaliyetlerini durdurdu.

Hastane, market, iş merkezi, otel gibi iş yerlerinde havalandırma sistemi ve klimaların yaydığı gürültü nedeniyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı. Aşırı ses ve gürültü kirliliği oluşturarak müzik yayını yapan 48 eğlence mekanının denetimlerinde ise 27 mekan hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletme ve inşaat firmalarına toplam 343 bin 316 Türk Lirası para cezası verildi.

İlçe belediyelerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek amacıyla başvuru yapan 13 oto yıkama işletmesinde de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ses ve desibel ölçümleri yaptı.

“Ekiplerimiz, rutin ve şikayete bağlı denetimlerine devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, daire başkanlığının yaptığı rutin işlerin en önemlilerinden birinin çevresel gürültünün değerlendirilmesinin olduğunu vurguladı.

Denetimlerde odak noktalarının iş yerleri, klima motorları gibi mekanik sesler, sahada gelişi güzel korna çalarak gezenler, inşaatlar, eğlence mekanları olduğunu dile getiren Yalım, denetimler hakkında bilgiler paylaşarak, “Bu gürültüler insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde olduğunda huzur bozabilecek, sağlık sorunu oluşturabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu konuda ekiplerimiz, rutin ve şikayete bağlı denetimlerine devam ediyor. Bu denetimlerde gürültüye sebep olan işletmeleri öncelikle uyarıyoruz, gerekli ses izolasyonu ve sistemlerini kurmaları için süreler veriyoruz. Bu süre sonunda ölçüm yapılıp yine yüksek değerlere ulaştığında ise cezai işlem uyguluyoruz. Gerek yaz sezonunda düğünler olduğundan ciddi şikayetler alıyoruz. Bu mekanlarda müzik yapan vatandaşların çevredeki yaşlı ve hastası olanları da düşünmelerini istiyoruz” dedi.

“Bizim amacımız ceza yazmak değil, kentin huzurunu korumak”

Yalım, Gazi şehrin büyüyerek artık bir metropol haline geldiğini ve metropollerin en büyük sorunlarından birisinin de gürültü olduğunu belirterek, “Gerek araçlarda gerek eğlence mekanlarında gerekse işletmelerde bilinçli davranılarak, vatandaşları sesin rahatsız etmeyecek şekilde tedbirlerin alınması, izolasyonları düşünmeleri önemli. Kentin sağlığını, huzurunu, sükununu sürdürmek ve korumak bizim görevimiz. İşletmelerde yüksek sesle işlerinin olması durumunda gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız ALO 153 İhbar Hattı üzerinden yaptığı şikayetlerde yerle ilgili gürültü kaynağını tespit edip net bilgileri bize ulaştırırsa yasal işlemleri yapıp, sesi kıstırıp hızla sorunu çözüyoruz. Bizim amacımız ceza yazmak değil, kentin huzurunu korumak. Akşamları daha yoğun sıkıntı oluyor. Açık alanda yapılan etkinliklerin ve canlı müziklerin mümkün olduğunca kapalı alanlarda ve uygun ses düzeylerinde yapılması gerekiyor. Kentimizde inşaat faaliyetleri 07.00-19.00 saatleri arasında izin veriliyor. Pazar günleri inşaat faaliyetlerine izin verilmiyor. Diğer müesseseler gibi onların da kurallara uymadıklarında cezai işlemler yapılıyor. Firmaların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kent hepimizin, hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.