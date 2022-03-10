banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!

Gaziantep’te glokoma hastalığına dikkat çekildi

Medical Park Gaziantep Hastanesi Glokom hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadı ile Dünya Glokom Haftası sebebi ile hastanenin lobisinde etkinlik gerçekleştirdi.

GAZİANTEP 10.03.2022, 11:10
Gaziantep’te glokoma hastalığına dikkat çekildi

Medical Park Gaziantep Hastanesi Glokom hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadı ile Dünya Glokom Haftası sebebi ile hastanenin lobisinde etkinlik gerçekleştirdi.

Glokom için oluşturulan stantta hastalara broşürler dağıtıldı. Ziyaretçilerin göz tansiyonları özenli bir biçimde ölçülerek, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin tarafından hastaların soruları yanıtlandı. Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel’in de bulunduğu etkinlikte, göz tansiyonu normal seviyenin üstünde çıkan hastalar ayrıca muayene edildi. Kurulan stand misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin Dünya Glokom Haftası nedeniyle Glokom hastalığının Dünya genelinde ve ülkemizde kalıcı görme kaybına neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığına vurgu yaptı. Bu hastalığın halk arasında ‘göz tansiyonu’ veya ‘karasu hastalığı’ adlarıyla da bilindiğine dikkat çekti. Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ise, yaptığı açıklamada bu tür etkinliklere daha fazla yer verilmesi gerektiğini kaydederek, Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak bu tür faaliyetlere daha fazla yer verileceğinin sözünü verdi.

Doç. Dr. Burak Bilgin Glokom hastalığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Glokom hastalığına dikkat çekmek için her yıl 12 Mart Dünya Glokom Günü ve 6-12 Mart tarihleri arasında Dünya Glokom Haftası kutlanmaktadır. Glokom hastalığı, göz içi basıncının yükselmesi sonucunda göz sinirinin zarar görmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Göz sinirinde meydana gelen tahribatın derecesi ile orantılı olarak, hastanın görme alanında daralma meydana gelmektedir. Erken dönemlerde hastalar bu kaybın farkına varmayabilirler. Görme alanındaki daralma hastanın fark edebileceği düzeye geldiğinde ise, artık görme sinirindeki tahribat onarılamaz durumdadır. Erken teşhiste, gerekli önlemlerin alınması ve tedavinin başlanması ile görme sinirinde tahribat oluşmadan, göz tansiyonu düşürülerek, hastalık kontrol altında alınır. Glokom, yenidoğan bebeklerde dahi görülebilen bir hastalık olmasına rağmen, sıklıkla 40 yaşından sonra görülmektedir. Kırk yaşın üzerinde ortalama her 40 kişiden 1’inde görülmektedir. Hastalığın görüldüğü her 10 kişiden 1’inde ise maalesef körlükle sonuçlanabilmektedir. Glokomu tehlikeli kılan özelliği sinsi seyirli olması ve hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş görme alanını daraltmasıdır. Bu nedenle her yıl glokom hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya glokom günü ve haftasında, çeşitli etkinlik ve toplumu bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Yılda bir kere yapılan göz muayenesinde, glokom dahil birçok göz hastalığının erken fark edilmesi ve önlenmesi mümkündür” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18