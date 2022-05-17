Gaziantep’te gençlik festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından düzenlenen “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali” çeşitli yarışma ve etkinliklerle başladı.

“Genç dostu Gaziantep” sloganından hareketle Gençlik Festivali’nin startını veren GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, Festival Park’ı eğlencenin merkezi haline getirdi. Etkinlik alanında ziyaretçiler, masa tenisi, futbol, dart, voleybol, basketbol, tenis, çocuk oyun alanları ve daha birçok sportif aktiviteyle buluşturulurken park alanını çevreleyen stantta belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları gençlere yönelik faaliyetler hakkında bilgi veriyor. Festivale katılan Halil Kaplan, etkinlik alanının çok güzel olduğunu belirterek, “Gaziantep’e yakışan kalitede bir festival. Çok eğlenceli vakit geçiriyorum. Akşam saatlerinde organize edilen konsere de geleceğim’’ dedi. Gençlik Festivali’nde ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Ramazan Güney ise, festivaldeki sportif faaliyetlere işaret ederek, herkesin sporu hayatının merkezine alması gerektiğini söyledi. Çocuklarıyla festivale gelen Semra Çelik de başlangıç için etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bu tarz etkinlikler hem çocuklar için hem de biz yetişkinler için çok iyi. Eğlenmek isteyen herkes için bu organizasyonu tavsiye ederim. Böyle bir festivali biz Gaziantepliler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim’’ diye konuştu.