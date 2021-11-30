banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!

Gaziantep’te "Genç kart" müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun bünyesinde hizmet veren kitap kafede gençlerle bir araya geldi. Başkan Şahin, 1 Ocak’tan itibaren gençlere yönelik birçok avantajın ve hediyelerin bulunduğu “Genç Kart” uygulamasını başlatacaklarının müjdesini verdi.

GAZİANTEP 30.11.2021, 15:39
Gaziantep’te "Genç kart" müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun bünyesinde hizmet veren kitap kafede gençlerle bir araya geldi. Başkan Şahin, 1 Ocak’tan itibaren gençlere yönelik birçok avantajın ve hediyelerin bulunduğu “Genç Kart” uygulamasını başlatacaklarının müjdesini verdi.

“Genç Dostu Şehir” için yeni ve öncü çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir bünyesinde hizmet veren Düztepe Kitap Kafe’den yararlanan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Fatma Şahin, “Genç Kart” uygulamasına 1 Ocak’tan itibaren başlanılacağını müjdeleyerek, “Bize ait kültür ve spor tesislerimizden yararlanan gençlerimiz hiçbir ücret ödemiyor. Ama kullandığınız tesisin bir puanı belirlenecek. Bu uygulamayı kullanarak bu tesislerden yararlandığınızda biriktirdiğiniz puana göre tablet, bisiklet, eşofman ve birçok hediye daha hediye edilecek” diye konuştu. Uygulama hakkında detaylar veren Şahin, Gazi şehirde 600 binden fazla öğrenci olduğunu söyledi, ulaşımdan, birçok farklı hizmete kadar özel indirimlerin olacağını aktardı.

"Düztepe kitap kafeye ek tesis"

Sosyal belediyecilik çerçevesinde; gençlere, kadınlara ve diğer projelere ilişkin ilgili daire başkanları tarafından bilgi verildiği buluşmada gençler, kültür, sanat alanında yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Öte yandan Başkan Fatma Şahin, gençlerin kitap kafeye ilgisini görerek alana gençlerin ve yaşlıların yararlanabileceği daha büyük bir tesisin yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

"Gençlerle yürütmekten mutluluk duyuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada gençlerin önemini vurgulayarak, “Gençlerle beraber çalışmalar yürütmekten mutluluk duyuyoruz. ‘Genç Dostu Gaziantep’ için, gençlerimiz için, yol gitmemiz lazım. Bizim yarınlarımız geleceğimizsiniz. Şunu gördük ki ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ da çok az bir fırsat verince Gazi şehrin çocukları okumaya dört bir elle sarılıyor. İki yıldan bu yana dijital kütüphanemiz hizmet veriyor. Gençlerin istediği kitapları sürekli ekleyerek güncelliyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphanelerini, açık kapalı spor tesislerini gençlerimiz için yaptık. Bu yüzden sizleri geleceğe iyi hazırlamak gerekiyor. Gençlerimizin bedensel gelişimi için spor uygulamalarımızı sürekli arttırıyoruz. Hasatlıklara karşı koruyucu önleyici tedbir olan spor için uygulamalarını arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7