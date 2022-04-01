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Gaziantep’te Gamma Işın cerrahisi anlatıldı

Gaziantep (İHA) – Bölgede ilk kez Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde kurulan Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GAZİANTEP 01.04.2022, 13:34
Gaziantep’te Gamma Işın cerrahisi anlatıldı

Gaziantep (İHA) – Bölgede ilk kez Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde kurulan Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bölgede birçok alanda yeni merkezler kurarak sağlık alanında kaliteyi yükselten Medical Park Gaziantep Hastanesi son olarak Gamma Knife Işın Cerrahisi Birimi’ni açarak bu tedaviyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya çevre illerden de birçok branşta doktor katılırken Prof. Dr. Aslan Güzel, hedeflerinin hekimleri ve toplumu Gamma Knife Işın Cerrahisi alanında bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Gamma Knife Işın Cerrahisinin tümör ve damar yumaklarında yüzde 95’e kadar başarı oranına ulaşabildiğini ifade eden Güzel, bu tedavi yönteminin hem şehre hem de civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacağının altını çizdi.

“Hedefimiz hem hekimleri hem de toplumu bilinçlendirmek”

Bu toplantıdaki hedeflerinin hem hekimleri hem de toplumu bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Medical Park Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Aslan Güzel, ’’Yaklaşık bir yıldır bu toplantının hazırlığını yapıyorduk. Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi özellikle beyin Tümörlerinde bunların içinde de metastazlar dediğimiz köşe tümörleri olarak bilinen şvannomlar, meningiomlardır. Bunların tedavilerinde en çok kullanılan yöntemle ilgili bugün Gaziantep’teki beyin cerrahlarıyla birlikte komşu illerde meslektaşlarımızı da davet ederek bunların arasında birçok branştan arkadaşımızı, meslektaşlarımızı ve toplumu bilinçlendirmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili hastanemizde bir merkez kurduk. Bunu hem şehrimizdeki hem civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacak” dedi.

Gamma Knife Işın cerrahisi etkisi

Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güzel, “Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hastalara bir kez uygulanan kafaya çerçeve dediğimiz bir başlık takılıyor ve filim çekiliyor. Tekrar bu çerçeve ile birlikte çekilen filmle görüntüler örtüştürülerek cihaza konuyor. 15 dakikadan tümörün durumuna göre yarım saatten 1,5 saate kadar süren uygulamalar oluyor. hasta fazla ağrı hissetmiyor. Bunun başarı oranı tümöre göre yüzde 60-80 ile yüzde 90-95’e varan başarı oranını yakalıyor” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar toplam 11 bin hastaya bu yöntem uygulandı”

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Türker Kılıç ise, “Bu güzel şehrin ülkemizde öncü Gamma Knife merkezlerinden biri olması eskiden beri hedefimizdi. 1997 yılında Marmara Üniversitesinde ilk Gamma Knife merkezini kurduk. Bugüne kadar toplam 11 bin hastaya ulaştı tecrübemiz. Bu dünyadaki en geniş tecrübelerden bir tanesidir. Şimdi bu tecrübemizi Prof. Dr. Aslan Güzel kardeşimle birlikte Gaziantep’teki Gamma Knife aktarıyoruz. Dilerim ki, Gaziantep yakın zamanda sadece bu bölgenin değil uluslararası alanda bu bölgenin lider merkezlerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

“Hastanemiz Bölgede sağlık alanında öncülük yapıyor”

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de, “Gamma Knife ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Bölgemizde sağlık alanında öncülük yapan Medical Park Gaziantep Hastanemizde Genel Koordinatörümüz Hayrullah Kubba’nın öncülüğünde, son bir yıl içerisinde açtığımız birçok yeni merkezimize bir yenisini daha ekleyerek Gamma Knife ünitesini hizmete açmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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