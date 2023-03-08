Gaziantep’te engelli depremzedelere medikal malzeme desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından engelli depremzedelere 500’ü aşkın medikal malzeme dağıtıldı.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, kent geneli başta olmak üzere çevre illerde yaşayan engelli bireylerin medikal malzeme ihtiyacını karşılıyor. 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında çeşitli nedenlerle medikal malzeme ihtiyacı doğan engelli bireylere içerisinde tekerlekli sandalye, baston ve yürüteç gibi medikal ürünlerin bulunduğu toplamda 520 adet malzeme dağıtıldı.

520 medikal malzeme engelli depremzedelere ulaştı

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, yaşanan büyük felaket sonrasında birçok engelli bireyin çeşitli nedenlerden dolayı medikal malzeme eksikliği yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

“6 Şubat tarihi ile birlikte yaşam şartlarımız bir anda değişti. Birçok depremzedenin sıkıntılarının hızlıca çözüme kavuşturulması için Gaziantep Büyükşehir, dört koldan ekipleriyle çalıştı, çalışmayı da sürdürüyor. Bununla birlikte bu süreçte kimi engelli depremzede bireylerimizin medikal malzeme ihtiyacı da doğdu. Biz de engelli bireylerimizi günlük yaşamındaki fiziksel sıkıntıların önüne geçmek adına medikal malzeme dağıtıyoruz, dağıttığımız malzeme sayısı şu anda 520, tabi bu sayı gün geçtikçe artıyor.”