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Gaziantep’te ’’Elele’’ projesinde gençlik festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı çerçevesinde desteklediği “elele projesi” için Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Gençlik Festivali ‘EYM FEST’ düzenlendi.

GAZİANTEP 20.05.2022, 15:59
Gaziantep’te ’’Elele’’ projesinde gençlik festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı çerçevesinde desteklediği “elele projesi” için Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Gençlik Festivali ‘EYM FEST’ düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 103 yıl önce milli mücadele ateşinin 19 Mayıs’ta yakıldığını, bağımsızlık için büyük bir irade oluştuğunu ifade ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı.

Milletvekilliği ve bakanlığı döneminde engelli bireylere yönelik yapılan iyileştirme ve düzenlemelerde aldığı görevleri ve şahit olduğu olayları anlatan Şahin, “Hep birlikte gençlerimiz için çalışıyoruz. ‘Önce insan’ diyerek ayrım yapmadan ‘Herkes bu cumhuriyette birinci sınıf vatandaş olacak dedik’ ve buna inandık. Engellinin tanımını değiştirdik. Bize düşen, eğitimde sağlıkta, ulaşılabilirlikte, istihdamda önlerindeki engelleri kaldırmaktı. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yaparken bütün grupları özel olarak akademik kadrolarla çalıştık. Yaptığımız bu çalışmanın sonunda uygulama fırsatı verdik” dedi.

Başkan Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin uygulamada dünyanın en iyi kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Buradaki eğitmenlerin, idarecinin, annenin ve buradan yararlanan çocuklarımızın mutluluğu en önemlisi. Sizler mutluysanız biz de mutluyuz. Biz bir kalkınma yolculuğundayız. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırınca büyük bir başarı geliyor. Biraz dokununca büyük başarı yakalıyoruz. Dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olma yolculuğumuzu engelli kardeşlerimizle de beraber başaracağız. Buradaki çocuklarımızı çok güveniyor, çok seviyoruz. Önümüzde hiçbir engel kalmayana kadar ‘Durmak yok yola devam’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“Tarihte hem bilim hem sanatta birçok engelli isim öne çıkıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 1998-2011 yıllarında Fiziksel Engelliler Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirterek, o yıllarda Türkiye ve dünyada engelliler ve aileleriyle ilgili çok sıkıntılı bir algı olduğunu kaydetti.

Engelli denildiğinde aciz, üretemeyen, birilerinin yardımına, bağışına muhtaç birey algısı olduğunu ifade eden Şahin, “Sosyal, kültürel ve sanatsal alandaki yerini alamayacak olan, ciddi bir ayrımcılığa maruz kalan bir birey algısı vardı. Oysa gerçek böyle değildi. Bir bireye imkan verildiğinde o birey imkansızı başarabilirdi. Tarihimiz ve insanlık tarihinde birçok müstesna örnek varken kalkıp ‘engelli üretemez, aciz’ algısı oluşturarak hayat süremez” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Müslüm Yüksel de festivalin sosyal sorumluluk açısından önemli bir değer taşıdığını ifade ederek, Gaziantep şehrinin böyle bir projenin paydaşlarından olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdiler.

Öte yandan festival çerçevesinde engelli bireylerin oluşturduğu bisiklet kortejini bando eşliğinde karşılayan Başkan Fatma Şahin, ardından görme engelli ve otizmli bireylerden oluşan ‘Belkanto’ müzik grubunun şarkılarına eşlik etti. Başkan Şahin, orkestra ile ‘Fikrimin İnce Gülü’ eserini seslendirdi.

Projeye Türkiye’de 5 şehir ev sahipliği yapıyor

AB’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için “elele Projesi”, Gençlik Servisleri Merkezi, Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı tarafından yürütülüyor.

Proje çerçevesinde Fırat ve Dicle havzasında yer alan ve birçok medeniyete tanıklık etmiş olan Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de yerel sanat atölyeleri, sahne sanatları etkinlikleri, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylarla farklı kökenlerden ve inançlardan gençler bir araya geliyor.

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