Gaziantep’te "Ekonomi ve Hukuk" anlatıldı

Daha İyi Yargı Derneği, Ekonomi ve Hukuk buluşmalarına çözüm olarak "A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu" önerilerinin iş dünyasının paydaşlarıyla değerlendirildiği, Dünya Gazetesi iş birliğinde ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu destekleriyle ve üye federasyonu GÜNSİFED’in ev sahipliğinde düzenlenen “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” Gaziantep’te gerçekleştirildi.

“Hukuki düzenlemelerin yapılması ve tüm Türkiye’de olduğu gibi bizlerde ihtiyaç duyuyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdamın olduğu Türkiye’nin en büyük organize sanayisi olma konumundadır. Yaklaşık 160 alanda üretim yapıyor. Bu da binlerce ürüne tekabül ediyor. 160 alanda üretim yapıyoruz ve aynı zaman da 180 ülkeye ihracat yapan bir şehirdir. Böylesi potansiyeli ve gücü olan bir kent olarak sanayimizin sürdürülebilirliği için günün koşullarına uygun olarak hukuki düzenlemelerin yapılması ve tüm Türkiye’de olduğu gibi bizlerde ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Ünverdi, "Hukuk hepimize lazım. Toplumsal yaşamın düzenlenmesinden ekonomiye kadar hukuk alanında bir ihtiyaç hepimize lazımdır. Kuralın olmadığı yerde kaos vardır. Bu sebeple hukuk düzenleyicidir, hukukun olduğu yerde güven güvenin olduğu yerde yatırım, yatırımın olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde kalkınma ve büyüme vardır. Hukuk doğru işletilirse istikrar devam eder refah seviyesi artar. Gaziantep Türkiye'nin en büyük ve en fazla istihdamın olduğu Türkiye'nin en büyük organize sanayisi olma konumundadır. Yaklaşık 160 alanda üretim yapıyor. Bu da binlerce ürüne tekabül ediyor. 160 alanda üretim yapıyoruz ve aynı zaman da 180 ülkeye ihracat yapan bir şehirdir. Böylesi potansiyeli ve gücü olan bir kent olarak sanayimizin sürdürülebilirliği için günün koşullarına uygun olarak hukuki düzenlemelerin yapılması ve tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerde ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Daha İyi Yargı Derneği ve Dünya Gazetesi işbirliği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu destekleriyle ve üye federasyonu GÜNSİFED’in ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi ve Hukuk buluşmalarında konuşan GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, “Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihi İpekyolu’nun buradan geçmesine ve uygarlık tarihine yön vermiş olup ayrıca her dönemde kültür ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. Coğrafi yönden GAP’ın giriş kapısı, ticari olarak GAP’ın merkezi olan Gaziantep ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır. Hububat yöresiyle zengin olan Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bütün ürünlerinin işlendiği iç ve dış pazara sunulduğu sanayi ve ticaret merkezidir. 14 dernek bin 400 üyesi olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu temsil eden GÜNSİFED ailesi olarak gelecek görüşlerimizi yansıttığımız bu buluşmaların çok önemsiyoruz ve bu önemli buluşmalarda paylaşılan her bir görüş öneri ve her bir fikrin önemi önümüzdeki ufku alabildiğine ve genişlettiğine inanıyoruz. Ekonomi ve hukuk buluşmaları çerçevesinde de birbiriyle pek çok gündem bağlantılı iki değerli paydaşımız için buradayız. Ekonomi ve Demokrasi bu iki kavram özellikle içinden geçtiğimiz süreç hepimiz içinde önemli bir hale geldi. İşte bu demokrasi kültürü ancak hukukun üstünlüğüyle sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“Hukuk kuralları gerçeği ortaya koyar, hukuk kurallarını uygularsanız adil kararlar çıkar”

Hukukun üstünlüğü yargının bağımsızlığı ve bunun nasıl yapılabileceği yönünde hep bir uğraş ve çalışma çaba içerisinde olduklarını belirten Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, “Biz her zaman şunu söylüyoruz. Derneğin ismi bizler için çok önemli, bizim esas amacımız her zaman daha iyi bir yargı, daha iyi adliyeler hukukun üstünlüğü yargının bağımsızlığı ve bunun nasıl yapılabileceği yönünde hep bir uğraş ve çalışma çaba içerisinde olduk. Çünkü hukuk kuralları zorlayıcıdır. Hukuk kuralları gerçeği ortaya koyar, hukuk kurallarını uygularsanız adil kararlar çıkar ve siz onlara uymak zorunda kalırsınız“ ifadelerini kullandı.