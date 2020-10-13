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Gaziantep’te drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

GAZİANTEP'TE ŞÜPHELİ ŞAHIS VE ARAÇLARA YÖNELİK DRONE DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

GAZİANTEP 13.10.2020, 16:21
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Gaziantep’te drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Gaziantep’te şüpheli şahıs ve araçlara yönelik drone destekli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 90 araç ve 150 şahıs kontrol edilirken ruhsatsız 1 adet tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İHA Büro Amirliği ekiplerince, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasına yönelik drone destekli uygulama yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan drone destekli uygulamalarda 90 araç ve 150 şahıs kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız 1 adet tüfek ile 1 adet tabanca da ele geçirildi.

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