Gaziantep’te dilencilik yapan 65 şahsa işlem yapıldı

Gaziantep’te, dilencilik yaptığı tespit edilen 65 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yaptı. İcra edilen uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 65 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan 5 şahıs hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.