Gaziantep’te depremzede öğrencilere maddi destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ve İslahiye’de ikamet eden depremzede lise ve üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, Gaziantep’te depremden en çok etkilenen ilçeler Nurdağı ve İslahiye’de ikametgahı bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise bin lira nakdi destek vereceklerini söyledi. Öğrencilere verilecek burs desteği için başvuru detaylarından da bahseden Başkan Şahin, öğrencilerin ALO 153 çağrı hattından ya da Gaziantep Büyükşehir’in Kadın Dostu Kent uygulamasından başvurularını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine bin lira nakdi destek

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için daha önce Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 11’inci ve 12’nci sınıfta örgün eğitim gören çocuklara, toplamda 1.200 TL nakdi desteğin hali hazırda devam ettiğini belirten Şahin, “Geçtiğimiz yıl, başlattığımız bu yardım oluşumunda bu hafta ikinci eğitim desteğimize başlayacaktık. Burada bir karar aldık. Bu karar ile 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci sınıftaki Nurdağı ve İslahiye’de ikamet eden çocuklarımıza 600 lira, üniversiteye giden çocuklarımıza da bin lira eğitim desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, verilen desteğin her şartta eğitimi sürdürülebilir kılmak adına önemli olduğuna dikkati çekerek, “Biz, bu acil dönemde dahi kurduğumuz sistemde etüt merkezlerinden çocuk kütüphanelerine, GASMEK’lerimize depremzede bir çocuğumuzun eğitim hayatında okullar açılana kadar bu ihtiyacı gidermek için çok büyük çalışmalar yaptık. Şimdi okullarımız açılıyor. Okullarımız başladığında da çocuklarımızın bu ihtiyacını gidermek için böyle bir desteğe karar verdik” diye konuştu.