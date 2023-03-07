Gaziantep’te depremden etkilenen hayvan üreticilerine destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), depremlerden etkilenen ilçelerde ahırları ve hayvanları zarar gören üreticilere yardım desteğini sürdürüyor.

Yaşanan büyük depremlerin ardından depremzedelerin yardımına koşan Gaziantep Büyükşehir, Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere merkez ilçelerdeki hayvan üreticilerinin afetin ilk gününden bu yana yanında oldu.

Gaziantep’teki hayvan üreticilerinin doğal afette yaşadığı zararı en aza indirmek amacıyla hayvan üreticilerini unutmayan Büyükşehir Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, Nurdağı ve İslahiye ile merkez ilçelerin batı kısmında ağıl ve ahırları zarar gören hayvan üreticilerine bin 500 ton büyükbaş, 500 ton küçükbaş hayvan yemi olmak üzere toplamda 2 bin ton yem desteği sağlandı. Türkiye Arıcılar Birliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ortaklığında mağduriyet yaşayan 54 arı üreticisine 4 ton arı keki dağıtıldı. Diğer yandan depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bölgelerde gece gündüz çalışan GBB tarafından İslahiye, Nurdağı ilçelerinde 75 bin 600 kg kömür, 75 bin kg odun desteği verilirken İslahiye, Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde ise 126 bin 500 kg un desteği verildi.