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Gaziantep’te, DEAŞ terör örgütü üyesi firari şahıs yakalandı

Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

GAZİANTEP 29.06.2022, 09:23
Gaziantep’te, DEAŞ terör örgütü üyesi firari şahıs yakalandı

Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Z.E.E isimli örgüt üyesi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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