Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te, DEAŞ terör örgütü üyesi firari şahıs yakalandı
Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
GAZİANTEP 29.06.2022, 09:23
Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Z.E.E isimli örgüt üyesi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.