Gaziantep’te Cumhuriyet coşkusu

Gaziantep (İHA) – Gaziantep’in ilçelerinde de gerçekleştirilen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe Kaymakamlığı bahçesindeki çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Parkında devam eden törende ise Kaymakam Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, öğrenciler ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kızılkaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, drama, halk oyunları gösterileri, öğrencilerin koro dinletisi, türküler söylendi. Kutlamalar, ödül törenini ve tören geçişi ile son buldu. Arabanlı vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törene Kaymakam Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İhsan Gövler, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğrenci velileri de katıldı.

Yavuzeli ilçesinde gerçekleşen Cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları sabah saatlerinden İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonunda tören alanına geçildi. Buradaki program ise saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından ise öğrenciler şiirlerin okurken, düzenlenen çeşitli yarışmalarda, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kutlama programına İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser İsmail Uzun, Belediye Başkan Vekili Hasan Göçmen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İslahiye’deki 29 Ekim kutlamaları İslahiye Demokrasi meydanında gerçekleştirildi. Programda ilçe protokolü, öğrencilerin ve askerlerin Caumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı sonrasında günün anlam ve önemini belirtilen konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Tören öğrencilerin çeşitli halk oyunları ve gösterilerin ardından yapılan geçit töreni ile kutlamalar sona erdi.