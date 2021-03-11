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Gaziantep’te çiftçiye 6 milyon 500 bin adet sertifikalı fide dağıtalacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü iş birliğinde “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sertifikalı Sebze Fide Dağıtımı Protokolü” için imza töreni düzenlendi. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep çiftçisine 6 milyon 500 bin adet sertifikalı sebze fidesi dağıtacak.

GAZİANTEP 11.03.2021, 17:23
Gaziantep’te çiftçiye 6 milyon 500 bin adet sertifikalı fide dağıtalacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü iş birliğinde “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sertifikalı Sebze Fide Dağıtımı Protokolü” için imza töreni düzenlendi. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep çiftçisine 6 milyon 500 bin adet sertifikalı sebze fidesi dağıtacak.

Gaziantep’e bağlı Oğuzeli, Şehitkâmil, Yavuzeli, Araban, Karkamış, Nurdağı, Nizip ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen tarım alanlarında ve Gastronomi ile Tarımsal Eğitim Merkezinde; gelir getirici sertifikalı sebze fidelerinin dikimi ile üretimin arttırmak, yaygınlaştırmak, halkın refah seviyesinin yükseltmek ve kırsaldan kente göçleri azaltmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü iş birliğinde “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sertifikalı Sebze Fide Dağıtımı Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından sertifikalı 4 milyon 300 bin adet Maraş Biberi, 1 milyon adet Antep Acı Dolma Biberi, 1 milyon adet Antep Dolma Patlıcan, 125 bin adet Oturak Domates ve 75 bin adet Sof Yerli Oturak Domates fidesi dağıtılacak.

İmza töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ katıldı.

“Gelir getirici fidanlar dikmeyi amaçlıyoruz”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Her gün burada farklı bir müjde veriyoruz. İki gün önce Adalet Bakanımız ile birlikte Tarım Bakanımıza gittik. İlk konumuz ağaçlandırmaydı. Yüzüncü yılda 27 milyon fidan hedefimiz var. Bu fidanları dikerken gelir getirici fidanlar dikmek hem de çiftçimizi rahatlatmayı amaçlıyoruz. Tam da bunun için 2014 yılında kurduğumuz daire başkanlığı ile önce tek tip destekler verdik. Yeni dönemde her ilçeye uygun yeni teşvik modeline geçtik. Sertifikada önem verdiğimiz konulardan birisi çünkü doğru fideyi doğru toprakla buluşturarak verimliliği arttırmamız gerekiyor. Buradan hem Yeşil Antep Projesi’ne destek vererek, gastronomide ilerlememiz gerekiyor. Her şey toprakta başlıyor. Biz ‘Güneşten gelen lezzet’ demiştik. Bunun içinde doğru fideyi doğru bölgede doğru şekilde teşvik etmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken çiftçiyi rahatlatıp toprağı, suyu, havayı düşünerek iyi planlama gerekiyor. Ekibimizin yaptığı planlamayla bugün birlikte iş yapma modelimizle bu fidelerimizi çiftçilere vereceğiz. Onların talebiyle bu projeler şekillendi. Hızlı bir şekilde dağıtım yapacağız. Çok doğru bir iş herkes kazanacak, şehir kazanacak, Yeşil Antep Projesi’ne destek olacak” dedi.

“Çiftçiye olan destek devam ediyor”

Gaziantep Valisi Davut Gül Büyükşehir Belediyesi ile hemen hemen her ay tarımla ilgili yeni bir protokol yaptıklarını aktararak, “Tarımda da çiftçinin ihtiyacı olan her konuda irili ufaklı destekler oluyor. Protokollerimiz destek oluyor çiftçilerimize ama en önemlisi biz gastronomi kentiyiz. Bu şehrin gastronomi kenti olurken tescilli, coğrafi işaretli ürünleri var. Bu ürünlerin gelecek nesillere ulaşabilmesi için sizin verdikleriniz bu tohumlar ve fideler çok önemli. Geleneksel tatların devam etmesi için malzeme sürekliliği sağlanmış oluyor. Birlikte iş yapma modelinin en önemli örneklerinden birisi Gaziantep. Büyükşehir Belediyesi’nin tarımla ilgili yaptığı destekler, kentin en ince kılcal damarlarının ihtiyaçlarını karşılayan bir çalışma. 10-20 yıl sonra neye ihtiyaç varsa ona göre çalışılıyor. Bu çalışmalar da birer birer hayata çıkıyor. Projeler tamamlandığında gıda anlamında şehir sınıf atlayacak” ifadelerini kullandı.

“Sertifikalı tohum ve fide kullanımı on katına çıktı”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, protokolün içeriği hakkında şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklerde yeni bir modele geçtik ve bu da bu projenin bir örneği. Her ilçede hangi ürünümüz varsa o ürünü güçlendirmek için elimizden gelen ne varsa desteklemeye çalışıyoruz. Bu çalışma da sebzeciliği ve kontrolü arttırmayı hedefliyor. Bir yandan çiftçimize sertifikalı fide ürününün kullanımını öğretirken bir tarafından da yüzde 60 hibe olacak şekilde teşvik ediyoruz. Sertifikalı tohum ve fide kullanımı on katına çıktı. Hem alınan ürün artarken hem de bölgesel olarak tarımsal ürünlerimizin işleme, paketleme ve pazarlama çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ki bu protokol de bunun bir parçası. Ben bu tüm ilçelerimizdeki çiftçi vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“6 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtacağız”

Gaziantep’te sertifikalı ürünün kullanımının yaygınlaştırılması ve çiftçilere gösterilen yenilikler bağlamında 6 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtacağız diyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, “Geçmiş yıllarda bunu sürekli yapıyorduk. Çiftçilerimize 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sertifikalı tohum dağıtımına başladığımızda sertifikalı tohum kullanım oranı ilimizde yüzde 7 idi. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik olarak yapılan ortak çalışmalar neticesinde bu kullanım oranı yüzde 70’e çıktı. Bunda biraz zayıf olan bölgelerimizin daha fazla desteklemek için 6 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtılacak. Tarım il müdürlüğü ve valiliğin bu protokole katılması etkili çünkü ilçelerde taleplerin alınması, katkı paylarının toplanması il müdürlüğü sayesinde yapılacak. Bu sertifikalarda yüzde 60’ını büyükşehir hibe olarak verirken, yüzde 40’ını çiftçilerimiz katkı payı yatıracak şekilde alacak” diye konuştu.
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