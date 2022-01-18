Gaziantep’te büyükşehir çalışanlarına sosyal denge müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında memur ve sözleşmeli memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok başarıya beraber imza atıldığını belirterek, personellere desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Memurların refah seviyesini arttırmak amacıyla destek anlamını taşıyan SDS’nin imza töreninde Büyükşehir ve GASKİ’de çalışan memurlar için Kamu görevlilerine yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmesi’nde belirtilen tavan oran yüzde 120 üzerinden destek verileceği açıklanırken sözleşmeli memurların SDS oranı ise iki katına yani yüzde 40 oranına çıkarıldı.

İmza töreni Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Zeki Öğücü, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ile Büyükşehir’de görev yapan memur ve sözleşmeli memurlar katıldı.

Bu imzayla birlikte yeni bir dönem başlıyor

GBB Başkanı Fatma Şahin, atılan bu imzayla birlikte yeni bir dönemin başladığını belirterek, “En önemli gücümüz yetişmiş insan gücü. Sendikacılık hayatın en zor alanlarından bir tanesi. BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, hakikaten göreve geldiğin günden bu yana memurlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, onların memnuniyetini artırmak için ne kadar gayret gösterdiğine ben şahidim. Keza, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Zeki Öğücü yıllardır kendisini ve ailesini tanırım. Kendisinin ahlakını, duruşunu, vizyonunu, kalitesini bilirim. Sendika olarak Gaziantep nezdinde Levent Beyin yardımcısı olarak duruşuna ve özverisine şahidim. İki Başkanıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir’de birlik ve beraberlik ruhu var

Meclis Salonu’nda bulunan katılımcıları işaret ederek belediye çalışanlarının değerli olduğu dile getiren Başkan Şahin, “Bu salon vizyon demek, akıl demek, inanç demek, mücadele demek. Bu salon baktığınız zaman birlik ve beraberlik ruhunun var olduğu bir yer. En büyük alkışı salonda bulunan belediye çalışanlarımız hak ediyor. O yüzden sizler ilk önce kendinizi alkışlamalısınız. Dışarıdaki bereketli bir kar yağışı var. İçeride de bereketi beraberinde getirecek bir imza töreni var. İnşallah pozitif gündemi Gaziantep Büyükşehir ailesi olarak her zaman muhafaza edeceğiz” şeklinde konuştu.

En parlak finali Gaziantep’te yapıyoruz

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GASKİ de çalışan kamu görevlileri için bereketli ve güzel bir gün olduğunu aktararak, “BEM-BİR-SEN ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ ile imzalanacak Sosyal Denge Sözleşmesi için buradayız. Türkiye’nin dört bir yanında sosyal denge sözleşmeleri imzalanıyor. En parlak finali de Gaziantep’imizde yapıyoruz. Her daim, birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarını kendisi gibi düşünerek, empati kurarak bu sözleşmelerde toplu sözleşmenin verdiği en yüksek rakamdan imzalayan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben sizler adına teşekkür ediyorum. Başkanımız Fatma Şahin’in bilinirliğinin herkes farkında. Yaptığı çalışmalar kapsamında da değerlendirdiğimizde güncel ve modern çalışmalarıyla ön planda. Marifete iltifat etmek gerekir. Kula teşekkür etmeyen Allah’a şükredemez. Bu sebeple bu sosyal denge sözleşmesi bir marifettir. Bunun iltifatı güzel Türkiye’miz için daha verimli çalışmaktır. Ben, daha iyiye ulaşmak için farkını ortaya koyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le gurur duyuyorum. Allah bu çalışmalarınızı daim etsin. İmzalayacağımız bu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından salondaki katılımcılar ile birlikte anı ölümsüzleştirmek adına öz çekim yapan GBB Başkanı Fatma Şahin’e, Sendika Başkanı Levent Uslu ise çiçek takdiminde bulundu.