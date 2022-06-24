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Gaziantep’te bin 252 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Emniyeti KOM Şube ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda bin 252 paket kaçak sigara, 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP 24.06.2022, 16:54
Gaziantep’te bin 252 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Emniyeti KOM Şube ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda bin 252 paket kaçak sigara, 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda bin 252 paket kaçak sigara, 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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