Gaziantep’te bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde belirlenen kurban satış alanlarında genel denetimler ile kurbanlık tartı ve ölçü aletlerinde hilelerin yapılmaması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, mevcut denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Belirlenen kurban satış alanlarında vatandaşları yanıltmaya yönelik tartı ve ölçü aletlerinde hile şüphesinin yaşanması halinde yasal işlemler başlatılarak ölçüm aletine el konulacak. Vatandaşlar şüphe duydukları noktalarda ise “ALO 153 İhbar Hattı”nı arayarak zabıta ekiplerine ulaşabilecekler.

“Vatandaşlar alo 153’ü arayarak bize ulaşabilirler

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, yaptığı açıklamada, bayram öncesi ve sürecinde hazırlıkların tamamlanarak görevlendirmelerin yapıldığını ifade etti. Yalım, ekiplerin 24 saat denetim yapacağını belirterek, “Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satışı yapılacak yerlerde vatandaşların hem trafik açısından sıkıntıya girmemesi hem de kurbanlarını rahatlıkla temin edebilmesi için önemli bir hazırlık aşamasını geçirdik. Yerler ilçe belediyeler tarafından belirlendi. Bizim kontrolümüzde vatandaşlarımızın hızlı ve rahat ulaşım sağlayarak orada bir hileye maruz kalmasını önleyeceğiz. Bu konu çok önemli. Özellikle vatandaşlarımızın tartı konusunda dikkat etmelerini diliyorum. Bizim ekiplerimiz kantarlarda hileye mahal vermemek için dikkatli bir şekilde tüm bölgelerde çalışma yapıyoruz. Kurbanlık alınırken vatandaşlarımız teraziyle ilgili bir hileye maruz kalmaları durumunda ‘ALO 153 İhbar Hattı’na bildirerek noktasal olarak denetim yapmayı talep edebilirler. Bunun harici gerek trafik akışı gerek yaya akışı gerekse mezarlıktaki yoğunluk oluşacağını bildiğimiz için tedbir ve önlemleri aldık. Ana arterler, cadde ve sokaklarda hiçbir olumsuzluğun yaşanmaması için gece gündüz çalışma yürütüyoruz. Bir olumsuzluk olması halinde genel olarak trafik, alışveriş konularında sıkıntılar yaşanırsa bize ulaşabileceklerini beyan etmek istiyorum” dedi.

“Terazilere el koyarak yasal işlem uygulayacağız”

Yalım, ölçüm aletlerinde hile için yaptırımların ve cezalarının ağırlığına dikkat çekerek, “Yasal yaptırımlara maruz kalmadan satıcıların dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz. Terazilerin üretim ve kontrol muayeneleri vardır. Özellikle kontrol muayenesini yaptırmadıkları terazileri konusunda uyarıyoruz. Kullanmaları dahilinde gerekli yasal işlemleri yapıp merkezimize getiriyoruz. Tüm noktalarda 3 gün önceden başlayarak tüm terazileri rutin kontrol ediyoruz. Ama anlık çeşitli hileler tespit ediliyor kumandalı ayarlar, darada oynamalar, teknik ayarlamalarda oynamalar oluyor. Biz bunları tespit ederek terazilerine el koyuyor ve yasal işlem uyguluyoruz. Vatandaşın bu konuda duyarlı olması kendilerinin işine yarayacaktır” diye konuştu.

“Bütün gücümüzle sahadayız herkesin rahat hissetmesini istiyoruz”

Yalım, haksız rekabet ve işporta konusuna değinerek, “Haksız rekabet olarak esnafın önünde tezgah ve işporta açarak sağlıksız, kalitesiz, menşei belirsiz ürünler satanlar konusunda da tedbirlerimizi aldık. Özellikle yoğun geçen son haftada kurbanlık temini veya alışveriş amacıyla vatandaşlarımız yoğunluk oluşturduğunu biliyoruz. Gece geç saatlere kadar alıveriş merkezleri, trafiğe kapalı alanlarda herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeksizin vatandaşların daha rahat ortamlarda alışveriş yapabilmesi ve haksız rekabete neden olacak durumlara müdahale ederek esnafımızın ve Gazi şehirlilerin haklarını koruyacağız. Bu konularda sıkıntı yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Bölgesel olarak ekipler görevlendirildi. En çok yoğunluk yaşanacak noktalar en çok çalışacağımız yerler. Hem kontrol hem de önleme amaçlı çalışıyoruz. İnsanların dini ve vicdani duygularını istismar edecek, şehrimize gelip ticari maksatlı bu işi yapan insanlarla kavşak ve alışveriş merkezlerinde mücadelemize başladık. Bütün gücümüzle sahadayız. Herkesin rahat hissetmesini istiyoruz. Belediye zabıtasının yapması gereken bütün hususlarda tamamını yapacağız. Hiçbir olumsuzluğa mahal vermeden bayrama gireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Bu bayram da kent ve belediye olarak huzurlu bir bayram geçireceğiz”

Yalım konuşmasının sonunda vatandaşlardan bayram sürecinde tedbirli ve dikkatli olmasını dileyerek, “Biz işimizin başındayız. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirlerin tamamını aldık. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek olumsuz durumlarla karşılaştıkları vakit bize bilgi verdiklerinde gerekeni en hızlı şekilde yerine getireceğiz. Kurban Bayramı boyunca belirtilen yerler dışında gayri hijyenik ortamlarda insanların kesim yapmamasını istiyorum. Bu kent hepimizin. Temizlik konusunda daha duyarlı olunmasını istiyoruz. Kolluk kuvvetleri olarak denetimleri en üst düzeye çıkardık. Ama en güzel çevre kirletilmeyen çevre olduğunu biliyoruz. Gerek satış gerekse kesim konusunda belirtilen yerler dışında hareket edilemediği halinde bu bayram da kent ve belediye olarak huzurlu bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Trafik ve yaya akışı için çalışma yürütülecek

Alışveriş ve kurbanlık satış alanlarıyla mezarlıklarda bayram sebebiyle yaşanacak yoğunlukların trafik ve yaya akışını olumsuz etkilememesi için bayram öncesi ve bayram boyunca zabıta ekipleri gece gündüz çalışma yürütecek.

Dilenci ve işportaya karşı mücadele verilecek

Bayram alışverişi sebebiyle yoğunluğun gün geçtikçe arttığı alanlarda Büyükşehir Zabıta ekipleri haksız rekabet ve halk sağlığını etkileyecek işporta tezgahlar için de denetimlerini 24 saat sürdürecek. Ayrıca vatandaşların dini duygularını sömürerek mali kazanç sağlayan dilenciler için de çalışma yapılacak.