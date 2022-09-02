Gaziantep’te başarılı öğrencilere bisiklet hediyesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarıyı teşvik etmek için daha önce 6 takdirle hediye edilen bisikletin kriterini bu yıl 5 takdire indirdi.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin talepleri üzerine daha önce 6 takdir belgesi ile verilen bisikletlerin şartlarında değişikliğe giderek 5 takdir belgesi getiren başarılı öğrenciye bisiklet hediye edileceği müjdesini verdi.

5 takdir getirene bisiklet

Geçtiğimiz günler içerisinde sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin ve öğrencilerin sertifika törenine müjdeyi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu

“Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Onların daha iyi eğitim almaları için okul arsalarından tutun okul, spor tesisi ve gençlik merkezleri yapımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimize her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 875.000 çift ayakkabı hediye etmişiz. Şu anda Kur’an Kurslarına devam eden 25.000 öğrencimizin tamamına futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz. Gençlerimiz çok şanslı sadece Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapmaları için 215 tane halı saha yaptık. Ayrıca daha önce 6 takdir getiren başarılı öğrenciye hediye ettiğimiz bisiklet şartını da 5’e düşürüyorum. Bundan sonra 5 takdir getiren öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz” diyerek öğrencilere müjde verdi.

A’dan Z’ye her türlü destek veriliyor

Şahinbey Belediyesi ilçedeki gençlere yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar gençlere yönelik projeler için 1 milyar 345 milyonluk yatırım yapan Şahinbey Belediyesi, ilçedeki gençlere sanattan spora, kırtasiyeden bilgisayara, teknolojiden bilime, spor ayakkabısından bisiklet hediyesine A’dan Z’ye her türlü desteği veriyor. Gençler ayrıca yine Şahinbey Belediyesi tarafından finanse edilen yurt dışı kültür turlarına ve 145.227 toplamda kişi ile Çanakkale şehitlik ziyaretlerinde de bulunuyor.