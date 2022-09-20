Gaziantep’te Avrupa hareketlilik haftası kutlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ulusal koordinatörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” bu yıl tema olarak “Daha iyi bağlantı kur”, “Çeşitlendir ve devam et” olarak belirlendi.

Gastroantep’te Hareketlilik Haftası’da yer aldı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Gazi şehirdeki kutlamalar çerçevesinde GastroAntep’in düzenlendiği Festival Park’a elektrikli test otobüsü ile ulaşım sağlandı. Festival Park’ta ziyaretçileri bilgilendirme standı açıldı, yarışmalar düzenlendi, bisiklet çekilişleri gerçekleşti. Gazi şehrin yeni kardeş şehri Braga’nın belediye başkanı ve heyeti ile beraber Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlediği “Kardeş Şehirler Tramvay Sürüşü” etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılanlar adına fidan dikilecek.

Temiz bir doğa için farkındalık etkinlikleri yapıldı

Temiz bir gelecek ve doğa için yapılan etkinlikler çerçevesinde ise 19 Eylül günü ulaşımda aktarmalara ücretsiz oldu, Çevre dostu ve sürdürülebilir lojistik için elektrikli kargo araçlarıyla teslimatlar yapıldı. Okullarda Avrupa Haraketlilik Haftası hakkında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi. Gaziray Mücahitler İstasyonu’na bisiklet sürüşü ve banliyö aktarma etkinliği gerçekleşti.

Kutlamalar yeni etkinliklerle sürecek

Yayalaştırılan Üniversite Meydanı’nda 21 Eylül Çarşamba Günü Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta çerçevesinde “Yaya Durak İstasyonu” kurulacak. Alanda Büyükşehir Belediyesi antrenörleri tarafından “Gençlerle Bin Adım” faaliyeti yapılacak. Katılım sağlayan her katılımcı adına Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçlandırma alanlarına fidan dikilecek.

“Arabasız gün” de farkındalık mesajı verilecek

22 Eylül Perşembe Günü ise “Arabasız Gün” etkinliği vesilesiyle Kamil Ocak, Nail Bilen, Mithat Enç ve Ömer Asım Aksoy Caddeleri saat 10.00 ile 12.00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılan caddede tenis, minyatür kale maçlar, bisiklet sürüşleri yapılacak. Toplu taşımayı en çok kullanan 3 kişiye ve GaziBis’i en çok kullanan kişiye ise bisiklet hediye edilecek. Son olarak Avrupa Hareketlilik Haftası” çerçevesinde kapanış etkinliği yapılacak.

Büyükşehir bisiklet kullanımı için yatırımlarını sürdürüyor

İnsanları yürüme, toplu taşıma ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaları konusunda teşvik ederek karbon emisyonunu azaltarak, havanın kalitesini ve kentin daha sağlıklı, yaşanabilir alanlara dönüştürülmesi amacıyla yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, planlanan 150 kilometrelik bisiklet yolunun 40 kilometresini tamamladı.

Toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve gençlere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, "Genç Gaziantep” mobil uygulamasını indiren üniversite öğrencilerine Gazikart 22 biniş hakkı veriyor.